سياسة
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5 دول عربية تعلن تأييد جهود الوساطة ومقترح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة
أعلن وزراء خارجية الأردن والإمارات والسعودية وقطر ومصر، تأييد جهود الوساطة لوقف الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ودعم مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن، لوقف دائم لإطلاق النار في القطاع.
5 دول عربية تعلن تأييد جهود الوساطة ومقترح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة
دول عربية تؤيد جهود الوساطة لوقف حرب غزة - قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة /أرشيف / صورة: AA
4 يونيو 2024

وذكر الوزراء في بيان مشترك عقب اجتماع "افتراضي" بينهم، أمس الاثنين، أنهم ناقشوا تطورات جهود الوساطة التي تُجريها مصر وقطر والولايات المتحدة لـ"التوصل إلى صفقة تبادل تُفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين (الإسرائيليين)، وإدخال المساعدات بشكل كافٍ إلى قطاع غزة".

وأكد الوزراء الخمسة "دعمهم لهذه الجهود"، و"بحثوا المقترح الذي قدمه الرئيس بايدن لتحقيق ذلك في الثاني من يونيو/حزيران الجاري"، مشددين على أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع المقترح بهدف الاتفاق على صفقة تضمن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وإيصال المساعدات بشكل كافٍ إلى جميع أنحاء قطاع غزة، بما ينهي معاناة أهل القطاع.

وأكدوا "ضرورة وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها، وعودة النازحين إلى مناطقهم، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع"، وكذلك ضرورة "إطلاق عملية إعادة إعمار (للقطاع) في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبتوقيتات محددة وضمانات ملزمة".

ورأى الوزراء أن "تنفيذ حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، هو سبيل تحقيق الأمن والسلام للجميع في المنطقة".

ومساء الجمعة الماضية، تحدث بايدن الذي تُقدم إدارته دعماً مطلقاً لتل أبيب في حربها على غزة، عن تقديم إسرائيل مقترحاً من 3 مراحل يشمل وقفاً لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، وإعادة إعمار القطاع.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة واشنطن، تُجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة، فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، متجاهلةً قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" في غزة.

كما تتجاهل إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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