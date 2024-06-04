سياسة
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نيجيريا.. إضراب مفتوح بسبب الأجور يغلق شبكة الكهرباء ويعطل الطيران
بدأت نقابات عمالية في نيجيريا، أمس الاثنين، إضراباً مفتوحاً بعد رفض الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور، ما أدى إلى إغلاق شبكة الكهرباء الوطنية ومدارس وإدارات عامة وتعطيل الرحلات الجوية.
نيجيريا.. إضراب مفتوح بسبب الأجور يغلق شبكة الكهرباء ويعطل الطيران
إضراب عمالي مفتوح يغلق شبكة كهرباء نيجيريا ومدارس ويعطل الطيران / صورة: AFP
4 يونيو 2024

وأعلن الاتحادان النقابيان الرئيسيان "مؤتمر العمال النيجيري" و"مؤتمر النقابات العمالية"، أنهما دعوا العمال للإضراب بعد أن رفضت الحكومة زيادة عرضها بالنسبة للحد الأدنى للأجور فوق 60 ألف نايرا (40 دولاراً) شهرياً.

والحد الأدنى للأجور حالياً هو 30 ألف نايرا. وقال "مؤتمر العمال النيجيري" إنه دعا إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 494 ألف نايرا.

وأُغلقت مبانٍ حكومية ومحطات وقود ومحاكم في العاصمة أبوجا، في حين أُغلقت أبواب مطار المدينة وتشكلت طوابير طويلة خارجه. وقال مصدر مقرب من هيئة المطارات الاتحادية في نيجيريا إن الرحلات الداخلية أُلغيت، وإن المطار سيغلَق أمام جميع الرحلات، الثلاثاء.

وقالت نقابات عمال المطارات في بيان مشترك، إنها ستوقف جميع الخدمات اعتباراً من الثلاثاء، للسماح للرحلات الدولية التي انطلقت بالفعل بالهبوط قبل بدء تحركها الاحتجاجي.

وتواجه أكبر دولة في إفريقيا من حيث التعداد السكاني أسوأ أزمة غلاء معيشة منذ أكثر من 20 عاماً، إذ يواجه كثر من النيجيريين صعوبات في تحمل تكاليف توفير الطعام في ظل تضخّم حاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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