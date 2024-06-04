وأعلن الاتحادان النقابيان الرئيسيان "مؤتمر العمال النيجيري" و"مؤتمر النقابات العمالية"، أنهما دعوا العمال للإضراب بعد أن رفضت الحكومة زيادة عرضها بالنسبة للحد الأدنى للأجور فوق 60 ألف نايرا (40 دولاراً) شهرياً.

والحد الأدنى للأجور حالياً هو 30 ألف نايرا. وقال "مؤتمر العمال النيجيري" إنه دعا إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 494 ألف نايرا.

وأُغلقت مبانٍ حكومية ومحطات وقود ومحاكم في العاصمة أبوجا، في حين أُغلقت أبواب مطار المدينة وتشكلت طوابير طويلة خارجه. وقال مصدر مقرب من هيئة المطارات الاتحادية في نيجيريا إن الرحلات الداخلية أُلغيت، وإن المطار سيغلَق أمام جميع الرحلات، الثلاثاء.

وقالت نقابات عمال المطارات في بيان مشترك، إنها ستوقف جميع الخدمات اعتباراً من الثلاثاء، للسماح للرحلات الدولية التي انطلقت بالفعل بالهبوط قبل بدء تحركها الاحتجاجي.

وتواجه أكبر دولة في إفريقيا من حيث التعداد السكاني أسوأ أزمة غلاء معيشة منذ أكثر من 20 عاماً، إذ يواجه كثر من النيجيريين صعوبات في تحمل تكاليف توفير الطعام في ظل تضخّم حاد.