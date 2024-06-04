واعتبر تورك في بيان اليوم الثلاثاء، أن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني بالضفة منذ بدء الحرب "غير منطقي".

وقال: "كأن الأحداث المأساوية التي وقعت في إسرائيل ثم في غزة على مدى الأشهر الثمانية الماضية ليست كافية، يتعرض سكان الضفة الغربية المحتلة يوماً بعد يوم لسفك الدماء غير مسبوق. من غير المنطقي إطلاقاً أن يُحصَد هذا العدد الكبير من الأرواح بهذه الطريقة الوحشية".

في السياق ذاته، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك ارتفاع حصيلة المعتقلين من الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء، إلى 9 آلاف و25 شخصاً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إثر اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 22 فلسطينياً الليلة الماضية.

وأضافت الهيئتان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء الاثنين حتى صباح الثلاثاء 22 فلسطينياً على الأقلّ من الضفة، بينهم أسرى سابقون. ويشمل إجمالي الاعتقالات في الضفة مَن أطلقت إسرائيل سراحهم لاحقاً ومَن استمرّ اعتقالهم.

وبحسب البيان، توزعت الاعتقالات على محافظات رام الله والقدس (وسط)، وبيت لحم (جنوب)، ونابلس وسلفيت وطوباس (شمال)، وأريحا (شرق)، و"رافقتها عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين.

وبالتزامن مع حربه على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال ومستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 527 فلسطينياً وإصابة نحو 5 آلاف، وفق السلطات الفلسطينية.

فيما خلّفَت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات.