وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، بأن عدد الشهداء الذين سقطوا في قصف إسرائيلي بجوار مقر "كلية فلسطين التقنية" الذي يُؤوِي آلاف النازحين، بلغ 8، فيما ذكر شهود عيان أنه نُقل عدد من الشهداء والمصابين على عربات تجرّها الحيوانات بسبب أزمة الوقود التي يعيشها قطاع غزة.

وقال الشهود إن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بجوار مركز إيواء "كلية فلسطين التقنية" وتبعتها غارة ثانية استهدفت مجموعة من المدنيين أمام المركز نفسه، موضحين أن المنطقة مكتظة بالنازحين الذين لجؤوا إليها هرباً من القصف الإسرائيلي، لكونها من المناطق التي زعم الجيش أكثر من مرة أنها "آمنة".

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة بغزة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 7 مجازر ضدّ العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 71 شهيداً و182 مصاباً خلال 24 ساعة. وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36550 شهيداً و82959 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

"الوضع في رفح فاجع"

في غضون ذلك، قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في فلسطين أندريا دي دومينيكو في مؤتمر صحفي، إن الوضع في غزة "يزداد سوءاً"، مضيفاً أن "جهوداً كبيرة تُبذَل لإعادة إنشاء مستشفى في المنطقة الوسطى من غزة، لكن لم تعُد هناك مستشفيات عاملة في رفح، باستثناء المستشفيات الميدانية".

وأشار دومينيكو إلى إرسال فرق طبية إلى المنطقة من جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أن هؤلاء الأطباء لم يتمكّنوا من العثور على مكان لعلاج المصابين". وذكر دومينيكو أنه أصبح "من الصعب جدّاً على عمليات الأمم المتحدة أن تستمرّ في وجودها في غزة في ظلّ الوضع الحالي".

وقال: "لأكون صادقاً، أعتقد أنه لا مكان آخر في العالم يعاني فيه النظام ضغوطاً كبيرة، وأعتقد أنه لا بعثة أخرى للأمم المتحدة يمكنها مواصلة أنشطتها في ظلّ هذه الظروف غير غزة".

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمّرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفَت أكثر من 119 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.