سياسة
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طُوّر بإمكانيات محلية.. تركيا تستعد لإطلاق قمر "توركسات 6A" إلى الفضاء
تستعد تركيا لإطلاق قمرها المحلي "توركسات 6A"، بالتعاون مع شركة "سبيس إكس" الأمريكية، إذ أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، إرسال القمر إلى الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء استعداداً لإطلاقه إلى الفضاء بالأسبوع الثاني من يوليو/تموز الجاري.
طُوّر بإمكانيات محلية.. تركيا تستعد لإطلاق قمر "توركسات 6A" إلى الفضاء
وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر أثناء تقديم فريق المهمة الفضائية التركي AX-3 / صورة: AA
4 يونيو 2024

وقال كاجر في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء بالعاصمة أنقرة، إن اللمسات الأخيرة للقمر الصناعي "Türksat 6A" وُضعت في مركز تكامل واختبار الأنظمة الفضائية في أنقرة، وأُرسِلَ إلى الولايات المتحدة تمهيداً لبدء رحلته الفضائية المزمع بدؤها في 8 يوليو/تموز الجاري.

وأضاف كاجر أن القمر الصناعي طُوّر بفضل الجهود طويلة الأمد التي بذلها العلماء والمهندسون والباحثون الأتراك، مشيراً إلى أن تركيا أصبحت واحدة من 11 دولة تمكنت من تطوير قمر اتصالاتها الصناعي محلياً ووطنيّاً.

ولفت الوزير إلى أن تركيا دولة حولت المشاريع التي حلمت بها لسنوات عديدة إلى واقع ملموس ونفّذَت أعمالاً يمكن أن تنافس العالم في مجال العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، مشدداً على أن القمر الصناعي هو أعلى مُنتَج عالي التقنية أنتجته تركيا حتى الآن.

ويُعَدّ "TÜRKSAT-6A" أول قمر صناعي محلي، طُوّر بخبرات تركية، ويتبع شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" التي أجرى خبراؤها تجاربهم عليه بتمويل من وزارتي الدفاع، والمواصلات والملاحة البحرية والاتصالات، ومستشارية الصناعات الدفاعية، إلى جانب شركة "توركسات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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