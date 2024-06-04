وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصيني وانغ يي، في العاصمة بكين، إن البلدين لديهما وجهات نظر متقاطعة في عديد من مجالات العلاقات الدولية، وأنهما يدعوان إلى فهم أكثر عدالة للنظام الدولي.

ولفت إلى أن العلاقات الجيدة بين تركيا والصين ستسهم أيضاً في ضمان السلام والازدهار والاستقرار الإقليمي والعالمي، مضيفاً كذلك: "نتابع عن كثب التطورات وانعكاساتها الجيوسياسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وتابع: "نعتقد أن التحديات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تتطلب تعددية الأطراف الفعالة وجهود الحوار البنَّاء والتعاون على أساس الأولويات المشتركة".

حل الدولتين

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية التركي أن حساسية الصين تجاه فلسطين أمر مهم للغاية، معرباً عن تقدير بلاده تضامن بكين مع الفلسطينيين ودعمها القوي لحل الدولتين في الشرق الأوسط.

كما شدد على أنه من المهم للغاية أن يدعو الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى عقد مؤتمر سلام دولي شامل ومختص وفعال للتوصل إلى حل في فلسطين.

وأشار إلى أن "مدينتي أورومتشي وكاشغر تشكِّلان جسر تواصل بين الصين والعالم التركي من جهة، والعالم الإسلامي من جهة أخرى، وهما رمز لصداقتنا وجوارنا التاريخيين".

مشاريع قريبة بين تركيا والصين

وفي وقت سابق اليوم، التقى فيدان نائب الرئيس الصيني هان جينغ في العاصمة بكين. وقال إن مشروع "الممر الأوسط" ومبادرة "الحزام والطريق" لبحر قزوين بين الشرق والغرب "اكتسب خلال هذه الفترة أهمية أكبر، ونهدف إلى اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الصدد مع بعض ممرات النقل الأخرى مثل طريق التنمية في العراق".

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية تواصل التقدم بما يتماشى مع التفاهم والرؤية المشتركة للرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والصيني شي جين بينغ، مبيناً أن "الرؤية العظيمة التي طرحها الزعيمان تشكل أساساً مهماً لإضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات الثنائية وتعميقها".

وكشف الوزير عن أن "هناك دراسات فنية متقدمة ومسودات مشاريع تجري بين تركيا والصين منذ نحو 10 سنوات حول هذا الموضوع، وهناك دراسات جدوى على وشك الانتهاء".

وأكد: "هدفنا هو اتخاذ الخطوات التي من شأنها زيادة رفاهية شعبينا على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة".

الاقتصاد ركيزة العلاقات

وذكر أن الاقتصاد يشكل ركيزة مهمة للعلاقات بين البلدين، وأن حجم التجارة الثنائية وصل إلى 48 مليار دولار عام 2023، وأن الصين تعد أول وأكبر شريك تجاري لتركيا في آسيا وثالث أكبر شريك تجاري في العالم.

وبيّن أن "هذه التجارة لصالح الصين إلى حد كبير، وتركيا طرحت مسألة كيف يمكن جعل أرقام التجارة أكثر توازناً وقدمت اقتراحات عملية مثل إزالة القيود المفروضة على استيراد المنتجات الزراعية التركية".

وأشار فيدان إلى هدف جلب مزيد من السياح الصينيين إلى تركيا، معلناً أن وزير الثقافة والسياحة سيزور تركيا الأسبوع الجاري لمناقشة هذه القضايا.

كما أوضح فيدان الرغبة في التركيز على مجال الطاقة، وأن هناك فرصاً للتعاون في مجالات الطاقة النووية وتقييم المعادن الثمينة، وأن المؤسسات والشركات ذات الصلة تناقش هذه القضايا.

ودعا الشركات الصينية إلى إنتاج وإنشاء مراكز للبحث والتطوير في تركيا، خصوصاً في منتجات التكنولوجيا المتقدمة، وقال إن هذا سيسهِّل على الشركات الصينية الوصول إلى الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية والإفريقية عبر تركيا.

وعلى صعيد آخر، أشار فيدان إلى أن الحرب الروسية-الأوكرانية اختبرت أيضاً الأمن والاستقرار والازدهار الدولي. وذكر أن تركيا "دعمت بقوة سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها منذ البداية، ويسعدنا أن نرى الصين لديها تفاهم مشترك بشأن إحلال السلام في أوكرانيا".

ورحب الوزير التركي بالعلاقة التي طوّرتها الصين مع العالمين التركي والإسلامي في السنوات الأخيرة، مبيناً أن الصين تحاول تطوير تعاون أكثر منهجية مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن جهود الوساطة الصينية بين المملكة العربية السعودية وإيران تعد حدثاً تاريخياً جديراً بالملاحظة، مؤكداً: "من المهم للغاية أن تُحل المشكلات المزمنة المستمرة بين البلدين الشقيقين بتدخل الصين وأن يتحقق الاستقرار الإقليمي".