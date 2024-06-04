وكانت حرائق في بلدات إسرائيلية حدودية، نشبت، الأحد، إثر سقوط صواريخ ومسيّرات أطلقها "حزب الله" من لبنان، وبلغت ذروتها الاثنين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) الثلاثاء: "تعمل طواقم الإطفاء على إخماد ثلاثة حرائق في منطقة كيرين نفتالي وحرش بيريا وقرية مرغاليوت بمنطقة الجليل الأعلى" ، مؤكدة أن الحرائق الكبيرة، التي نشبت الاثنين، أسفرت عن إصابة 16 شخصاً بصورة طفيفة إثر استنشاقهم الدخان، ولحقت أضرار بمنزل ومخازن.

ونقلت الهيئة عن رئيس بلدية مستوطنة كريات شمونة أفيحاي شتيرن، أنه "مقابل كل صاروخ يسقط على مدينتي، يجب إطلاق عشرات الصواريخ على مدن لبنانية، وليس على أهداف لحزب الله فقط"، مشدداً على أن "السلطات لم تتحضر جيداً لإمكانية خوض حرب طويلة الأمد من نواحي إجلاء السكان والتعليم والتشغيل".

وخلال زيارته كريات شمونة، التي شهدت حرائق، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الثلاثاء إلى إحراق وتدمير معاقل "حزب الله".

وإضافة إلى كريات شمونة وكيرين نفتالي وبيريا ومرغاليوت، اندلعت حرائق في صفد وطبريا وعاميعاد وكفار جلعادي وبتست.

ودفعت إسرائيل بقوات من الجيش والشرطة لمساعدة فرق الإطفاء على إخماد النيران التي التهمت نحو 4 آلاف دونم من الغابات، ولا يوجد بعد تقدير لإجمالي الخسائر.

وتتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، بينها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.