سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد استهدافات حزب الله.. محاولات إسرائيلية لإخماد حرائق واسعة ببلدات حدودية
تواصل طواقم إطفاء إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إخماد ثلاثة حرائق متفرقة في منطقة الجليل الأعلى (شمال) القريبة من الحدود اللبنانية، وسط انتقادات محلية تتهم السلطات بعدم الاستعداد.
بعد استهدافات حزب الله.. محاولات إسرائيلية لإخماد حرائق واسعة ببلدات حدودية
طواقم إطفاء إسرائيلية تحاول إخماد حرائق في منطقة الجليل الأعلى جراء قصف حزب الله / صورة: AFP
4 يونيو 2024

وكانت حرائق في بلدات إسرائيلية حدودية، نشبت، الأحد، إثر سقوط صواريخ ومسيّرات أطلقها "حزب الله" من لبنان، وبلغت ذروتها الاثنين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) الثلاثاء: "تعمل طواقم الإطفاء على إخماد ثلاثة حرائق في منطقة كيرين نفتالي وحرش بيريا وقرية مرغاليوت بمنطقة الجليل الأعلى" ، مؤكدة أن الحرائق الكبيرة، التي نشبت الاثنين، أسفرت عن إصابة 16 شخصاً بصورة طفيفة إثر استنشاقهم الدخان، ولحقت أضرار بمنزل ومخازن.

ونقلت الهيئة عن رئيس بلدية مستوطنة كريات شمونة أفيحاي شتيرن، أنه "مقابل كل صاروخ يسقط على مدينتي، يجب إطلاق عشرات الصواريخ على مدن لبنانية، وليس على أهداف لحزب الله فقط"، مشدداً على أن "السلطات لم تتحضر جيداً لإمكانية خوض حرب طويلة الأمد من نواحي إجلاء السكان والتعليم والتشغيل".

وخلال زيارته كريات شمونة، التي شهدت حرائق، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الثلاثاء إلى إحراق وتدمير معاقل "حزب الله".

وإضافة إلى كريات شمونة وكيرين نفتالي وبيريا ومرغاليوت، اندلعت حرائق في صفد وطبريا وعاميعاد وكفار جلعادي وبتست.

ودفعت إسرائيل بقوات من الجيش والشرطة لمساعدة فرق الإطفاء على إخماد النيران التي التهمت نحو 4 آلاف دونم من الغابات، ولا يوجد بعد تقدير لإجمالي الخسائر.

وتتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، بينها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us