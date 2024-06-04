سياسة
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روسيا ترحب باهتمام تركيا بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"
رحّبت موسكو بتصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التي عبّر فيها عن اهتمام تركيا للانضمام إلى مجموعة "بريكس".
روسيا ترحب باهتمام تركيا بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"
أعلام دول مجموعة "البريكس" / صورة: AFP
4 يونيو 2024

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء: "إننا نرحب بالاهتمام المتزايد للدول المجاورة تجاه البريكس، بما في ذلك شركاؤنا المهمّون مثل تركيا".

وذكر بيسكوف بأن هذا الملف سيكون مطروحاً على جدول أعمال القمة القادمة للمجموعة.

وبدأ فيدان، أمس الاثنين زيارة إلى بكين، أجرى خلالها محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي ومسؤولين آخرين.

ورداً على سؤال طرح خلال نقاش في مركز الصين والعولمة، أمس الاثنين، حول رغبة تركيا في الانضمام إلى "بريكس"، قال فيدان: "نود ذلك بالطبع، ولمَ لا؟".

وصرح فيدان لاحقاً بأن أنقرة تتطلع إلى التعاون مع دول "البريكس"، مشيراً إلى أنه سيشارك في اجتماع للمجموعة من المقرر انعقاده الأسبوع المقبل في روسيا.

وبريكس تكتل خرج إلى العلن عام 2006، وعقد أول اجتماعاته في 2009، ويضم دول الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا. وتعتبر مجموعة بريكس نفسها بديلاً عن الهيمنة الاقتصادية الغربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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