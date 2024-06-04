تأتي تصريحات أردوغان بمناسبة اليوم العالمي للأطفال الأبرياء ضحايا العدوان الذي تحتفل به الأمم المتحدة في الرابع من يونيو/حزيران كل عام، إذ قال الرئيس التركي: "بمناسبة اليوم العالمي للأطفال الأبرياء ضحايا العدوان أستذكر بحزن أكثر من 15 ألف طفل قتلوا بوحشية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وأكد أردوغان أن "من يُقتلون في غزة ليسوا الأطفال والرضّع فقط وإنما الإنسانية، وللأسف العالم لم يتجاوز هذا الاختبار".

ودعا الرئيس التركي جميع الدول لحماية كرامة الإنسانية وأطفال غزة واتخاذ موقف علني ضد الهمجية الإسرائيلية الخارجة عن السيطرة.

كما دعا أردوغان إلى اتخاذ خطوة ملموسة ضد "المذبحة" التي يتعرض لها الأطفال الأبرياء في غزة بالقنابل منذ أشهر، واتخاذ الإجراءات اللازمة على أساس أن "العالم أكبر من خمسة".

وشدّد أردوغان على استمرار بلاده "في مدّ يدها (إلى غزة) والعمل الجاد مع إيماننا بأن عالماً أكثر عدلاً أمر ممكن".