سياسة
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"مجرمة حرب".. متضامنون مع فلسطين ينتقدون رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي
انتقد متظاهرون متضامنون مع فلسطين، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الفنلندية هلسنكي، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، واصفين إياها بأنها "مجرمة حرب".
"مجرمة حرب".. متضامنون مع فلسطين ينتقدون رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تزور قبيل الانتخابات الأوروبية المقبلة، في هلسنكي، فنلندا، 4 يونيو/حزيران 2024. / صورة: Reuters
4 يونيو 2024

وبحسب منشورات على منصة إكس، التقت فون دير لاين الشباب في هلسنكي في إطار الحملة الانتخابية للبرلمان الأوروبي، وقاطع ناشطون مؤيدون لفلسطين خطاب فون دير لاين، واتهموها بعبارة "مجرمة حرب".

وتتعرض رئيسة المفوضية الأوروبية انتقادات بسبب انتهاج "موقف مؤيد لإسرائيل بشكل متطرف" ودعمها المطلق لتل أبيب منذ حربها على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كانت فون دير لاين، أجرت زيارة "تضامنية" إلى إسرائيل في اليوم السادس للحرب المدمرة على غزة، وعبرت عن "دعم الاتحاد الأوروبي غير المشروط" لتل أبيب. ولم تتطرق خلال اتصالاتها مع المسؤولين الإسرائيليين إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة بسبب استهداف المدنيين والبنية التحتية.

وكتب موظفو الاتحاد الأوروبي رسالة مشتركة في 20 أكتوبر/تشرين الأول، يدعون فيها فون دير لاين إلى الدعوة لوقف إطلاق النار وحماية حياة المدنيين بدلاً من دعم إسرائيل من دون قيد أو شرط.

وفي فبراير/شباط قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، إن فون دير لاين بزيارتها إلى إسرائيل أواخر 2023، "لا تمثل إلا نفسها من حيث السياسة الدولية، وخلفت تكلفة جيوسياسية باهظة لأوروبا".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشنّ إسرائيل حرباً على غزة، خلّفت أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، فيما تتجاهل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في القطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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