سياسة
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بايدن يتهم نتنياهو بإطالة أمد الحرب على غزة لـ"مصلحته السياسية"
اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإطالة أمد الحرب على غزة، لفائدة مصالحه السياسية.
بايدن يتهم نتنياهو بإطالة أمد الحرب على غزة لـ"مصلحته السياسية"
تصاعد الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب إصرار الأخير على مواصلة الحرب على غزة / صورة: Getty Images
4 يونيو 2024

واعتبر بايدن، في مقابلة خاصة مع مجلة "تايم" الثلاثاء، أن هناك أسباباً وجيهة تجعل الناس يتهمون نتنياهو بإطالة أمد الحرب من أجل مصالحه السياسية.

وأشار إلى التحديات السياسية التي واجهها نتنياهو قبل بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بخصوص تغيير الدستور وفرض إصلاحات قضائية.

وأضاف: "ذلك نقاش داخلي ليس له أي نتيجة، ومن الصعب القول ما إذا كان نتنياهو سيغير موقفه أم لا" من تلك الإصلاحات.

وبخصوص حرب غزة، قال بايدن إن خلافه الرئيسي مع نتنياهو هو بشأن "ما سيحدث بعد انتهاء حرب غزة، وهل ستعود القوات الإسرائيلية إلى القطاع؟".

وأوضح أنه تحدث مع المسؤولين في مصر والسعودية والأردن والإمارات بخصوص ذلك، قائلاً: "إذا كان الأمر هو عودة القوات الإسرائيلية إلى قطاع غزة، فلا يمكن أن ينجح ذلك".

وشدّد الرئيس الأمريكي على وجوب "الانتقال إلى حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".

وفيما يصر نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع الفلسطيني المحاصر، تتهمه المعارضة الإسرائيلية، بالفشل في تحقيق أهداف الحرب، ولا سيما القضاء على حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة، وسط تصاعد الدعوات المطالبة باستقالته واستبدال حكومته.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً على غزة، خلّفت أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنّين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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