وقالت الخارجية التركية في بيان: "نرفض وندين القانون الذي اعتمده برلمان أوروغواي ووقّعه القائم بأعمال رئيس أوروغواي، والذي يعترف بأحداث عام 1915 باعتبارها إبادة جماعية".

وشدّدت على أن القانون "ملغى وباطل"، وأنه "انتهاك للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948".

وأشارت إلى أن "البرلمانات والسياسيين لا يمتلكون سلطة إصدار الأحكام في القضايا التاريخية المثيرة للجدل".

وأضافت "من غير المقبول محاولة برلمان وحكومة أوروغواي تحقيق أهدافهم السياسية الداخلية عن طريق تشويه التاريخ".

وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمينية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا، بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وحسب اتفاقية 1948 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية"، (العرقية)، يعني تدميراً كلياً أو جزئياً لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العِرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين.

وتدعو إلى تناول الملف بعيداً عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهُّم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادَل لذاكرة الماضي لكل طرف.

كما تقترح تركيا إجراء أبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافةً إلى الأرشيفات التركية والأرمينية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكاً ومن الأرمن، وخبراء دوليين.