سياسة
2 دقيقة قراءة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف وتوغل قواته البرية بمخيم البريج في غزة
شنّت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، غارات على مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين، بالتزامن مع توغّل قوات برية في المخيم الواقع وسط قطاع غزة.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف وتوغل قواته البرية بمخيم البريج في غزة
غارات إسرائيلية مكثّفة على مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة / صورة: AA  
4 يونيو 2024

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، بأن "طائرات حربية تابعة له تشنّ في هذه الأثناء غارات في البريج"، زاعماً أن "الغارات تركز على أهداف تابعة لحماس"، وأنها تتزامن مع "قيام قوات برية بعملية دقيقة عبر توجيه استخباري".

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أفادت مصادر باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارة جوية استهدفت منزلاً يعود لعائلة غانم في منطقة "بلوك 10" بمخيم البريج وسط القطاع.

وبحسب شهود عيان، فإن طيران الاحتلال شنّ غارة استهدفت مدرسة الحلو في منطقة "بلوك 9" شرق مخيم البريج، من دون أن يسفر ذلك عن إصابات.

وفي السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال أن "الفرقة 99 تواصل القتال في منطقة وسط القطاع"، زاعماً أنها دمرت العديد من البنى التحتية المعادية".

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمّرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفَت أكثر من 119 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us