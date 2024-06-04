وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، بأن "طائرات حربية تابعة له تشنّ في هذه الأثناء غارات في البريج"، زاعماً أن "الغارات تركز على أهداف تابعة لحماس"، وأنها تتزامن مع "قيام قوات برية بعملية دقيقة عبر توجيه استخباري".

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أفادت مصادر باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارة جوية استهدفت منزلاً يعود لعائلة غانم في منطقة "بلوك 10" بمخيم البريج وسط القطاع.

وبحسب شهود عيان، فإن طيران الاحتلال شنّ غارة استهدفت مدرسة الحلو في منطقة "بلوك 9" شرق مخيم البريج، من دون أن يسفر ذلك عن إصابات.

وفي السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال أن "الفرقة 99 تواصل القتال في منطقة وسط القطاع"، زاعماً أنها دمرت العديد من البنى التحتية المعادية".

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمّرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفَت أكثر من 119 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.