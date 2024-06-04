وقالت الوزارة في بيان، نقلته صحيفة "هآرتس" العبرية، إنها وقّعت صفقة مع الإدارة الأمريكية لشراء 25 مقاتلة من طراز "F-35"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن".

وأضافت أن قيمة الصفقة تقدر بنحو 3 مليارات دولار من أموال المساعدات الأمريكية لإسرائيل.

وستبدأ إسرائيل في استلام المقاتلات اعتباراً من 2028، بمعدل 3 إلى 5 طائرات سنوياً، شاملة الدعم والصيانة، وفق ما جاء بالبيان.

وأشار البيان إلى أنه بعد حصول إسرائيل على المقاتلات الـ25، سيجري توسيع أسطولها من هذا الطراز إلى 75، إذ تمتلك حالياً 50 مقاتلة شبحية.

وقالت هآرتس: "إن طائرة F-35 التي تُعرف بأنها مقاتلة من الجيل الخامس، ستكون هي المقاتلة المستقبلية للقوات الجوية الإسرائيلية".

وأشارت إلى أن "إحدى ميزاتها التشغيلية البارزة التخفي، أي القدرة على الطيران بنظام لا تكتشفه أنظمة رادار العدو".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن "صفقة شراء السرب الثالث دليل آخر على قوة التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل وقوتهما".

يذكر أنه في أبريل/نيسان الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمة مساعدات لإسرائيل تبلغ 26.4 مليار دولار، من بينها 14 مليار دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل.

ومنذ نحو 8 أشهر، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.