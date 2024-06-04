ويتوعد شركاء نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف بالانسحاب إن قبل بالمقترح ما سيؤدي إلى انهيار الحكومة، لكن في الوقت ذاته يواجه خطراً متزايداً بالعزلة الدولية والحراك الداخلي من أهالي الأسرى الذين سيتهمونه بالتخلي عن الأسرى لتحقيق مصالحه الشخصية.

وأمس الاثنين قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الأربعة عشر الآخرين لدعم اقتراح إنهاء الحرب.

وأكدت في بيان أن العديد من القادة والحكومات، بمن في ذلك قادة في المنطقة، أيدوا هذه الخطة، وأن واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى الانضمام إليهم في تنفيذ الاتفاق المطروح "دون تأخير أو شروط أخرى".

وكان بايدن عرض يوم الجمعة الماضي ما وصفه بـ"اقتراح إسرائيلي" من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، قائلاً "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب"، فيما أعلنت حركة حماس عقب خطاب بايدن أنها مستعدة للتعامل بإيجابية مع أي مقترح لوقف الحرب على قطاع غزة.

نتنياهو في "موقف محرج"

وهدد وزير الأمن القومي إسحاق بن غفير، ووزير المالية القومي بتسلئيل سموتريتش بإسقاط الحكومة الإسرائيلية إذا قبل نتنياهو باتفاق وقف إطلاق النار.

واعتبر الوزيران المتطرفان اللذان يشكل حزباهما جزءاً صغيراً ولكن مهماً من أغلبية ائتلاف نتنياهو، أن الاقتراح لا يذهب بعيداً بما يكفي لضمان "القضاء على حماس" وهو الهدف الذي سعى نتنياهو من أجله طوال فترة الحرب.

وقال سموتريتش: "إن الاتفاق خطير وغير ملزم للحكومة الإسرائيلية"، في حين وصف بن غفير الصفقة بأنها "متهورة" و"انتصار للإرهاب"، وأنها تشكل "خطراً أمنياً على إسرائيل".

وسبق أن هدد بيني غانتس وجادي آيزنكوت، وهما قائدان عسكريان سابقان انضما إلى حكومة الطوارئ طوال فترة الحرب، بسحب دعم حزب الوحدة الوطنية الوسطى بحلول 8 يونيو/حزيران إذا فشل نتنياهو بوضح "خطة واضحة وشاملة" لإنهاء الحرب.

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن مواجهة نتنياهو الاختيار بين مقترح وقف إطلاق النار وبقاء حكومته وضعته في "موقف محرج" بعد إعلان الرئيس بايدن للمقترح.

وأضافت الصحيفة أنه لعدة أشهر، رفض نتنياهو تقديم جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، وهو موقف يعتبره منتقدوه تكتيكاً سياسياً لصالحه. لكن مؤخراً جرى وضعه في موقف محرج بسبب إعلان الرئيس بايدن الذي حدد اقتراحاً للهدنة.

ويبدو أن نتنياهو يواجه الآن خياراً صعباً بين بقاء حكومته المتشددة وإعادة الأسرى المحتجزين في غزة، إذ يضع نفسه وإسرائيل على مسار جديد بعيداً عن العزلة الدولية المتنامية.

أزمة داخل الحكومة

وفي هذا السياق يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي، عصمت منصور، إن مقترح الصفقة أثار أزمة داخل الحكومة الإسرائيلية، وكان جزء من هذه الأزمة متوقعاً لكن ليس بهذه الحدة مثل موقف اليمين المتطرف.

وأضاف منصور لـTRT عربي إنه "بينما أعلن سموتريتش وبن غفير إسقاط الحكومة، أعلن حزب يهودات هتوراه وحزب شاس (حزبان دينيان متشددان) أنهما سيؤيدان الصفقة على اعتبار أن هذا التزام ووصايا دينية وافتداء أسرى وله قدسية في الديانة اليهودية".

واليوم الثلاثاء، قال حزب شاس أكبر شريك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الائتلاف الحكومي إنه سيقدم "الدعم الكامل" لاتفاق محتمل لإطلاق سراح رهائن من أسر حماس حتى لو كان ذلك سيتطلب "خطوات بعيدة المدى" في حرب غزة.

وجاء بيان حزب شاس المتطرف الذي يشغل 11 مقعداً من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعداً في أعقاب معارضة صريحة لمثل هذه الصفقة من جانب شريكين في الائتلاف اليميني المتطرف.

ويتوقع منصور أن يثير مقترح وقف إطلاق النار أزمة داخل حزب الليكود، إذ إنه حتى الآن لم يظهر مواقف أعضاء الحزب وسط توقعات بانقسام الآراء بين مؤيد ومعارض، ويقول منصور: "إن ما يمنع ظهور هذه، يعني الخلافات، بشكل قوي حتى الآن داخل الليكود أنه لم يُعلن المقترح بشكل رسمي وما زال نتنياهو يتحفظ على تفاصيله، ويلمّح إلى أن ما طرحه بايدن لا يعني المقترح بأكمله".

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن مكتب نتنياهو بدأ محادثات مع وزراء ونواب حزب "الليكود" لإقناعهم بدعم مقترح بايدن لوقف إطلاق النار.

ما فرص نجاح وقف إطلاق النار؟

ويشير الخبير في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور إلى أن فرص نجاح المقترح "مرهونة بمدى جدية الولايات المتحدة وإلى أي درجة تمارس ضغطاً على إسرائيل".

ويقول منصور: "حتى الآن نرى تصرف وسلوك الولايات المتحدة بشأن محاولة حشد دعم دولي لاستصدار قرار لتأييد المقترح، وواضح أنها جدية على مستوى الترويج له كمخرج للحرب وبداية حل الأمور".

ويلفت منصور إلى أن كون التعقيد من الطرف الإسرائيلي فيجب على الولايات المتحدة الضغط على نتنياهو باعتبار أن الفجوة صغيرة وهي متعلقة بتفسيرات وتأويلات لبعض بنود المقترح ويمكن أن يحل هذا الأمر.

وحسب منصور فإنه "إذا قبل نتنياهو الهدنة سينهار الائتلاف بصيغته الحالية بنسبة شبه أكيدة، وعندها إما الذهاب إلى الانتخابات، وهذا يعني خياراً قد يقدم عليه نتنياهو ليضمن أنه دخل في خلاف ليس حول موضوع التجنيد. ولا بشأن قضايا شخصية بل بشأن قضية إعادة أسرى، وهذا ربما يجعل جمهوره من اليمين الوسط والليبراليين يلتفون حوله ويعوضونه عن جمهور اليمين أو أنه سيستبدل الائتلاف بشبكة الأمان التي يعرضها لابيد وربما عناصر أخرى".

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد قد جدد، الاثنين، عرضه تقديم "شبكة أمان" في الكنيست لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس ووقف إطلاق نار بقطاع غزة.

وقال لابيد عبر منصة إكس: "يجب على الحكومة الإسرائيلية الموافقة على مقترح نتنياهو، وإرسال وفد إلى القاهرة اليوم لوضع اللمسات النهائية على التفاصيل".