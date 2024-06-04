جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس أردوغان عقب اجتماع الحكومة التركية الثلاثاء.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تنتج أكثر من 43 ألفاً و380 برميل نفط يومياً من حقل "غابار" بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد، وتهدف لإنتاج 100 ألف برميل يومياً مع حلول نهاية العام الحالي.

وأضاف أن الحكومة التركية أقدمت في السنوات الأخيرة على "خطوات تاريخية" في مجال الطاقة وقطعت مسافات جيدة بتسخير الموارد تحت الأرض وفوقها لمصلحة الاقتصاد.

وأكد أنهم يواصلون العمل وفقاً لرؤية "تركيا المستقلة تماماً في مجال الطاقة".

وتابع في السياق ذاته: "إنتاج الغاز الطبيعي اليومي في فليوس (الميناء الذي يصله إنتاج تركيا من الغاز في البحر الأسود) تجاوز 5.1 مليون متر مكعب، ويمكن الآن تلبية احتياجات الغاز الطبيعي لمليوني أسرة".

وأعلن الرئيس التركي بدء بلاده الاختبارات الميكانيكية في المفاعل الأول بمحطة أق قويو للطاقة النووية عقب إتمام 90% منه.

وأشار إلى أنّ تركيا باتت دولة مصدرة للأقمار الصناعية عقب إكمالها تصنيع قمر "توركسات 6 أي" للاتصالات.

وعلى صعيد آخر، أكد أردوغان أنّ احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي زادت في العام الأخير نحو 44 مليار دولار وتجاوز الإجمالي 142 مليار دولار.

تمويل بقيمة 18 مليار دولار

وتأكيداً على الإنجازات التي حققتها الحكومة التركية خلال السنوات الأخيرة، قال المدير القُطري للبنك الدولي في تركيا هومبيرتو لوبيز، الثلاثاء، إن تركيا حققت نمواً بمتوسط 5.4% في هذه الفترة، وأضاف: "بالإضافة إلى جميع التمويلات المقدمة حالياً (البالغة 17 مليار دولار)، ستحصل تركيا على تمويل بقيمة 18 مليار دولار".

وتابع قائلاً، خلال فاعلية نظمها بنك التنمية الصناعية التركية بإسطنبول: "تضاعف نصيب الفرد من الدخل القومي في تركيا أربع مرات على مدى 26 عاماً، ويتعين ضمان أن النجاح الذي تحقق خلال الأعوام الـ20-25 الماضية سيستمر في الأعوام الـ20 المقبلة".

كما لفت لوبيز إلى أن التوظيف زاد بنسبة تقارب 10% في السنوات الـ10 الأخيرة في تركيا، وانخفض بنسبة نحو 9% في قطاع الزراعة.

وأردف: "نرى أنه بينما تزيد القوى العاملة في قطاعات الصناعة والخدمات، فإنها تنخفض ​​في القطاع الزراعي".