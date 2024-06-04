سياسة
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بعد حرائق الشمال.. جيش الاحتلال يزعم جاهزيته للهجوم على حزب الله
صرّح رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش جاهز للهجوم على "حزب الله" في لبنان، ويقترب من اتخاذ القرار بشأن ذلك.
بعد حرائق الشمال.. جيش الاحتلال يزعم جاهزيته للهجوم على حزب الله
رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي في شمال إسرائيل بعد اندلاع حرائق واسعة جراء صواريخ "حزب الله" / صورة: وسائل التواصل
4 يونيو 2024

جاءت تصريحات هاليفي عقب تقييم للوضع أجراه على الحدود الشمالية لإسرائيل، مع قائد قوات الإطفاء والإنقاذ اللواء إيال كاسبي، وعدد من القادة العسكريين، وفق بيان لجيش الاحتلال نشره عبر موقعه الإلكتروني.

وتشهد مستوطنات وبلدات في شمالي إسرائيل، منذ الأحد، العديد من الحرائق جراء إطلاق "حزب الله" صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة من لبنان.

وقال هاليفي: "نقترب من النقطة التي يجب فيها اتخاذ القرار، والجيش الإسرائيلي مستعد للغاية لهذا القرار"، مضيفاً: "نهاجم هنا منذ ثمانية أشهر، ويدفع حزب الله ثمناً باهظاً للغاية".

وأشار هاليفي إلى أن "حزب الله زاد من قوته في الأيام الأخيرة، ونحن مستعدون بعد عملية تدريب جيدة للغاية (..) للانتقال إلى الهجوم في الشمال"، زاعماً أن "لدينا دفاعاً قوياً واستعداداً للهجوم، ونقترب من نقطة الحسم".

وتواصل فرق الإطفاء الإسرائيلية محاولات إخماد النيران في "كيرين نفتالي" وأحراش بمنطقة "بيريا" قرب مدينة صفد بالجليل الأعلى (شمال)، التي اندلعت جراء سقوط شظايا صواريخ اعتراضية استهدفت مسيرات أطلقها "حزب الله" في وقت سابق الثلاثاء.

وأكدت صحيفة "هآرتس" أن "في كل الحرائق التي اندلعت في الجليل الأعلى وهضبة الجولان (السورية المحتلة) في الأيام الأخيرة، اشتعلت النيران نتيجة الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقت من لبنان، وانتشرت بسرعة بفضل الرياح القوية".

وقدر قائد محطة إطفاء طبريا بوريس أيزنبرغ، صباح الثلاثاء، أن الحرائق في الجليل التهمت نحو 4000 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، فضلاً عن أكثر من 10 آلاف دونم في الجولان من الغابات والنباتات الطبيعية، قرابة ثلثها في محميات طبيعية، وفق المصدر ذاته.

وتتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، بينها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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