وقال رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب: "إنها رسالة سلام. نعتقد أن الوقت حان للعالم أجمع ليوحد جهوده نحو حل الدولتين (بما) يجلب السلام الى الشرق الأوسط"، مؤكداً أن "الاعتراف اليوم بفلسطين كدولة ذات سيادة ومستقلة يبعث الأمل للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأوضحت الحكومة السلوفينية عبر حسابها على منصة "إكس"، أن الحزب الديمقراطي السلوفيني المعارض سحب، مساء اليوم، قبل جلسة البرلمان، مقترحه لإجراء استفتاء (شعبي) بخصوص الاعتراف بدولة فلسطين، مشيرةً إلى أن 52 من نواب البرلمان المكون من 90 عضواً، صوّتوا لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، فيما غادر نواب الحزب الديمقراطي الجلسة.

والاثنين، قال رئيس الحزب الديمقراطي السلوفيني يانيز جانسا إن قرار الاعتراف بدولة فلسطين "قد يتسبب بأضرار لسلوفينيا على المدى البعيد".

وكانت حكومة سلوفينيا عقدت جلسة الأسبوع الفائت لمناقشة قرار الاعتراف بدولة فلسطين، إذ قال غولوب في تصريحات عقب الجلسة، إن بلاده قررت الاعتراف بدولة فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة على حدود العام 1967 وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.

والجمعة، رفعت حكومة سلوفينيا علم فلسطين على المبنى الحكومي بالعاصمة ليوبليانا، إلى جانب علم بلادها وعلم الاتحاد الأوروبي.

و28 مايو/أيار الماضي، أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة، قبل اعتراف سلوفينيا.