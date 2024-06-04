وكتب مودي على منصة إكس: "وضع الناس ثقتهم في التحالف الوطني الديمقراطي للمرة الثالثة على التوالي، وهذا إنجاز تاريخي في تاريخ الهند"، مضيفاً أنه "سيواصل العمل لتحقيق تطلعات الشعب".

ووفق النتائج التي تداولتها وسائل الإعلام المحلية، تقّدم "التحالف الوطني الديمقراطي" الحاكم بحصوله على 295 مقعداً من أصل 543 مقعداً في البرلمان، مقابل 231 لتحالف "المؤتمر الوطني الهندي" المعارض. وبذلك يتجاوز "التحالف الوطني الديمقراطي" الحاكم العتبة المطلوبة (272 مقعداً) لتشكيل الحكومة.

وشهدت الهند انتخابات عامة من 7 مراحل، استغرقت 6 أسابيع، وشارك فيها نحو 650 مليون ناخب من أصل مليار يحق لهم التصويت، لاختيار أعضاء البرلمان، حسب هيئة الانتخابات الهندية. وتعد الانتخابات الهندية واسعة من جهة حجمها والصعوبات اللوجستية المرتبطة بها، إذ أدلى 642 مليون ناخب بأصواتهم في المدن الكبرى وفي المناطق النائية قليلة السكان كجبال الهيمالايا.