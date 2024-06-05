سياسة
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70 عضواً بالكنيست يوقّعون على وثيقة تدعم صفقة تبادل الأسرى
جمع أهالي محتجزين إسرائيليين، أمس الثلاثاء، في غزة توقيعات من 70 عضواً بالكنيست على وثيقة تطالب حكومة بنيامين نتنياهو بالموافقة على الصفقة الحالية لإطلاق سراح ذويهم، وفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.
70 عضواً بالكنيست يوقّعون على وثيقة تدعم صفقة تبادل الأسرى
متظاهرون من أهالي المحتجزين الإسرائيليين في غزة يطالبون حكومة نتنياهو بالموافقة على صفقة تبادل أسرى / صورة: Reuters
5 يونيو 2024

وقالت الصحيفة إن مجموعة من شباب أهالي المحتجزين الإسرائيليين وصلت إلى مبنى الكنيست، أمس الثلاثاء، بهدف إقناع نوابه بالتوقيع على وثيقة تطالب حكومة نتنياهو بالموافقة على الصفقة المطروحة على الطاولة لإطلاق سراح ذويهم.

وأضافت أن هذه المجموعة "تمكّنت حتى الآن من جمع توقيعات 70 عضواً بالكنيست على الوثيقة، فيما سيواصلون سعيهم، اليوم الأربعاء، بهدف الوصول إلى 100 توقيع"، من إجمالي نواب الكنيست البالغ عددهم 120.

ووقّع جميع نواب بعض الأحزاب على الوثيقة، معربين عن "دعمهم الكامل" للصفقة، حسب المصدر ذاته.

وهذه الأحزاب هي "معسكر الدولة" بقيادة عضو مجلس الحرب بيني غانتس (8 مقاعد بالكنيست)، والحزبان الدينيان "شاس" (11 مقعداً) و"يهدوت هتوراه" (7 مقاعد)، و"هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد (24 مقعداً) ، و"القائمة العربية الموحدة" ( 5 مقاعد)، و"الجبهة-العربية للتغيير" (5 نواب)، و"العمل" (4 مقاعد).

وحسب "يديعوت أحرونوت"، أعرب عن دعم الصفقة كذلك، بعض نواب أحزاب "الصهيونية الدينية" الذي يقوده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش (7 مقاعد)، و"إسرائيل بيتنا" الذي يرأسه أفيغدرو ليبرمان (6 مقاعد)، والليكود (32 مقعداً) الذي يرأسه نتنياهو، فيما أعرب عديد نواب تلك الأحزاب عن "دعم محدود فقط".

وكان الحزب الوحيد الذي رفض أعضاؤه الخمسة في الكنيست التعبير عن دعمهم للصفقة هو "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) برئاسة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وفق المصدر نفسه.

وقال أهالي الأسرى من المجموعة المذكورة، في بيان، إن "هذه الخطوة تمثّل لحظة وحدة في الكنيست، إذ يعبّر ممثلون عن مجموعة واسعة من الأحزاب والقطاعات عن تأييدهم لخطوة تهدف إلى إطلاق سراح المختطفين وإعادتهم إلى منازلهم".

كما نشروا أسماء أعضاء الكنيست من الليكود الذين وصفوا دعمهم للصفقة بـ"الهام"، ومن بينهم، آفي ديختر (وزير الزراعة)، وغيلا غمليئيل (وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا)، ويسرائيل كاتس (وزير الخارجية)، وميري ريغيف (وزيرة المواصلات)، ويوآف غالانت (وزير الدفاع)، ورون ديرمر (وزير الشؤون الاستراتيجية)، وأوفير كاتس (رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست).

وقالت المجموعة إنه "وفقاً للتوقيعات، فإن دعم الصفقة يشمل قطاعات المعارضة والحريديم (المتدينين اليهود) والعلمانيين واليهود والعرب على حد سواء. وأعرب كلٌ من رئيس الائتلاف وزعيم المعارضة عن دعمهما لهذه الخطوة".

من جانبه، علّق مور كورنغولد، شقيق الأسير المحتجز في غزة تل شوهام، على الانقسام في الليكود بقوله: "إنهم يخشون النظر في أعيننا، إنهم يتجنبون ذلك. داخل الليكود يؤيد أعضاء كنيست الصفقة بعيداً عن الكاميرات".

وأضاف في تصريح للصحيفة: "نحاول أن نرسم خريطة للجميع، وأن نفهم أننا في وضع سيدعم فيه الجميع الصفقة التي ستأتي قريباً بعون الله. نحن متعبون ومرهقون، ونريد فقط أن يعود أحباؤنا إلى المنزل".

ويتهم أهالي الأسرى والمعارضة في إسرائيل نتنياهو بـ"عرقلة إتمام صفقة تبادل الأسرى عمداً انطلاقاً من مصالحه السياسية".

والجمعة، تحدّث بايدن، الذي تُقدِم إدارته دعماً مطلقا لتل أبيب في حربها على غزة، عن تقديم إسرائيل مقترحاً من 3 مراحل يشمل وقفاً لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

ولم تعلن إسرائيل موقفاً نهائياً مما أعلنه بايدن، لكن نتنياهو وصف ما عرضه الرئيس الأمريكي بأنه "غير دقيق"، وقال، في تصريحات صحفية، يوم الاثنين، إنه لم يوافق على إنهاء الحرب في المرحلة الثانية من المقترح، وإنما فقط "مناقشة" تلك الخطوة وفق شروط تل أبيب.

أما حماس فقالت على لسان القيادي فيها أسامة حمدان، في وقت سابق يوم الثلاثاء، إن إسرائيل "لم تقدّم اقتراحاً" جديداً كما قال بايدن، وإنما " اعتراضاً" على مقترح الوسطين المصري والقطري، الذي تسلمته حماس في 5 مايو/أيار الماضي، وأعلنت والفصائل الفلسطينية الموافقة عليه في السادس من الشهر نفسه، فيما رفضته إسرائيل بزعم أنه "لا يلبي شروطها".

وأكد حمدان أن حماس أبلغت الوسطاء بأنها لن تعقد أي اتفاق مع إسرائيل بشأن تبادل الأسرى ما لم تتخذ تل أبيب موقفاً واضحاً تبدي فيه استعدادها لوقف دائم للحرب والانسحاب من غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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