ونقلت رويترز، اليوم الأربعاء، عن فراس حمد، وهو مهندس فلسطيني-أمريكي عمل بفريق التعلم الآلي في "ميتا" منذ عام 2021، قوله إن الشركة متحيزة في أسلوب تعاملها مع المحتوى المتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وأقام حمد الدعوى ضد عملاق التواصل الاجتماعي أمام محكمة بولاية كاليفورنيا بتهمة "التمييز وإنهاء خدمته دون سند من القانون" في فبراير/شباط الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.".