وقال ميلر في موجز صحفي: "لا ندعم الحرب الشاملة مع حزب الله، وتصاعد التوتر في هذا الصراع أمر يقلقنا، وكنا نسعى لإبقائه تحت السيطرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول".. وأضاف: "يجب حل المشكلات بالطرق الدبلوماسية فقط".

وشدد أنه لا أحد يرغب في أجواء صراع على مستوى إقليمي، في حين يجري السعي لتحقيق وقف إطلاق نار في غزة، مبيناً أن التوتر بين إسرائيل ولبنان، الذي يتصاعد بين الحين والآخر، لا يمكن حله من خلال الصراع.

وفي وقت سابق الثلاثاء، نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، المقربة من حزب الله، عن مصادر لم تُسمِّها، أن "غالبية الموفدين الدوليين إلى بيروت ينقلون تخوّفهم من جدية التهديد الإسرائيلي" بشن حرب على لبنان. وأضافت أن "أبرز الرسائل أتت من الجانب البريطاني الذي حدّد موعداً للضربة الإسرائيلية منتصف يونيو/حزيران الجاري".

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، صرح بأن جيشه "مستعد للغاية" للهجوم على حزب الله في لبنان، و"يقترب من النقطة التي يجب فيها اتخاذ هذا القرار".

في غضون ذلك، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق جنوبي لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ عدواناً جويّاً استهدف بلدة عيتا الشعب، ووادياً بين (بلدتي) ياطر وزبقين".

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي، وفق المصدر ذاته، "غارة بصاروخين استهدفت وادياً بين بلدتي حولا ومركبا، وأغار أيضاً على المنطقة الواقعة بين بلدتي كفر كلا والعديسة".

ومنذ الأحد، تشهد مستوطنات وبلدات في شمال إسرائيل عديداً من الحرائق جراء إطلاق "حزب الله" صواريخ وطائرات مسيّرة مفخخة من لبنان، التي زاد من اشتعالها الطقس الحار التي تشهده المنطقة حاليّاً.

ويأتي ذلك بعدما أفادت قناة "كان"، التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بأن واشنطن طلبت من تل أبيب عدم التصعيد ضد حزب الله في لبنان، قبل إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، بينها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفاً يوميّاً متقطعاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح، معظمهم في الجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.