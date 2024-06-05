وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان إن بلاده تنتظر رد حركة حماس على "مقترح إسرائيل" عبر الوسطاء القطريين. وأعلنت قطر، أمس الثلاثاء، أنها سلّمت حماس مقترحاً قدمه بايدن لوقف إطلاق النار، يشمل 3 مراحل، وإن الورقة أصبحت الآن أقرب بكثير إلى مواقف الجانبين.

وأكد متحدث باسم حماس، أمس، أن الحركة لا يمكنها الموافقة على أي اتفاق ما لم تلتزم إسرائيل بوضوح هدنة دائمة وانسحاباً كاملاً من غزة.

من جانبه، كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضاً أنه لا يمكن أن يوجد سلام دائم دون القضاء على حماس على حد تعبيره، فيما يعاني من انقسامات سياسية عميقة في الداخل بشأن اقتراح الهدنة الذي تدعمه الولايات المتحدة.

والجمعة، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تدعم إدارته بشكل كبير تل أبيب في حربها على غزة، عن تقديم إسرائيل مقترحاً من 3 مراحل يشمل وقفاً لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تُجري إسرائيل وحماس، منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة ومتعثرة، وسط تواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلِّفةً أكثر من 119 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين.

وتُواصل إسرائيل حربها دون تجاوب حاسم مع مقترح بايدن، متجاهلةً قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، و"تحسين الوضع الإنساني" في القطاع.​​​​​​​