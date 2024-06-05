سياسة
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بعد مقتل شرطي.. ألمانيا تدرس ترحيل لاجئين أفغان إلى بلادهم
أثارت قضية اللجوء مجدداً جدلاً في ألمانيا بعد إعلان سلطات البلاد أمس الثلاثاء أنها تدرس السماح بترحيل لاجئين أفغان إلى بلادهم بعد مقتل شرطي طعناً بالسكين، خلال هجوم نفذه لاجئ أفغاني، وإصابة خمسة آخرين.
بعد مقتل شرطي.. ألمانيا تدرس ترحيل لاجئين أفغان إلى بلادهم
بعد مقتل شرطي.. ألمانيا تدرس ترحيل لاجئين أفغان إلى بلادهم / صورة: AP
5 يونيو 2024

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر الثلاثاء، إن المسؤولين يجرون مراجعة مكثفة منذ أشهر للسماح بترحيل المجرمين والأفراد الخطرين إلى أفغانستان.

وأضافت فيزر لصحفيين: "من الواضح لي أنه يجب ترحيل الأشخاص الذين يشكلون تهديداً محتملاً لأمن ألمانيا بسرعة".

وتابعت: "لهذا السبب نبذل كل ما في وسعنا لإيجاد سبل لترحيل المجرمين والأشخاص الخطرين إلى سوريا وأفغانستان".

وتوقفت عمليات ترحيل اللاجئين إلى أفغانستان منذ استعادة حركة طالبان السلطة عام 2021. ولكن تجدد الجدل حول استئناف عمليات الطرد بعد اتهام أفغاني يبلغ 25 عاماً بمهاجمة أشخاص بسكين خلال مسيرة مناهضة للإسلام في مدينة مانهايم في غرب البلاد الجمعة.

وتوفي شرطي (29 عاماً) متأثراً بجراحه الأحد بعد تعرضه للطعن المتكرر في أثناء محاولته التدخل. كما أصيب خمسة أشخاص كانوا يشاركون في المسيرة التي نظمتها جماعة "باكس أوروبا" ذات التوجه الإسلاموفوبي.

وبحسب ما ورد، لم تعتبر السلطات أن المتهم يمثل خطراً ولم يبدو لجيرانه أنه متطرف، فيما تولى ممثلو نيابة مكافحة الإرهاب الاثنين التحقيق في الحادث، في مسعى لتحديد الدافع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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