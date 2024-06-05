وقال المصدر إن "قيادات أمنية مصرية سيجتمعون مع نظرائهم القطريين والأمريكيين بالدوحة (الأربعاء) لبحث آليات إعادة (استئناف) مفاوضات الهدنة"، وسط تواصل الجهود الدولية لدعم مقترح لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إسرائيل قدمته.

وأكد المصدر المصري ذاته أن "الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته مع جميع الأطراف المعنية لدفع المسار التفاوضي للوصول إلى هدنة بغزة"، فيما لم يحدد هُوية القيادات الأمنية، التي ستشارك في اجتماع الدوحة..

وعلى مدى يومين، استضافت القاهرة آخر جولة تفاوض حول غزة، قبل أن يغادر وفدا حماس وإسرائيل العاصمة المصرية في 9 مايو/أيار الماضي دون إعلان التوصل إلى اتفاق.

فيما كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز سيصل إلى الدوحة الثلاثاء، فيما سيصل مستشار الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك إلى القاهرة الأربعاء، لبحث صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

والجمعة تحدث بايدن، الذي تقدم إدارته دعماً مطلقاً لتل أبيب في حربها على غزة، عن تقديم إسرائيل مقترحاً من 3 مراحل يشمل وقفاً لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

ولم تعلن إسرائيل موقفاً نهائياً مما أعلنه بايدن، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف ما عرضه الرئيس الأمريكي بأنه "غير دقيق"، وقال في تصريحات صحفية الاثنين إنه لم يوافق على إنهاء الحرب في المرحلة الثانية من المقترح، وإنما فقط مناقشة تلك الخطوة وفق شروط تل أبيب.

أما حماس فقالت على لسان القيادي فيها أسامة حمدان في وقت سابق الثلاثاء، إن إسرائيل لم تقدم اقتراحاً جديداً كما قال بايدن، وإنما "اعتراضاً" على مقترح الوسيطين المصري والقطري، الذي تسلمته حماس في 5 مايو/أيار الماضي، وأعلنت والفصائل الفلسطينية الموافقة عليه في 6 مايو/أيار، فيما رفضته إسرائيل بزعم أنه "لا يلبي شروطها".

وأكد حمدان أن حماس أبلغت الوسطاء بأنها لن تعقد أي اتفاق مع إسرائيل بشأن تبادل الأسرى ما لم تعلن تل أبيب موقفاً واضحاً من تل أبيب بالاستعداد لوقف دائم للحرب والانسحاب من غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.