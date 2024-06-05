وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ243 على قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي إنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ومنذ صباح اليوم يوسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي توغُّله في رفح جنوبيّ قطاع غزة، ويتقدم نحو منطقة الكراج الشرقي وسط المدينة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) باستشهاد 11 فلسطينياً على الأقلّ وإصابة عشرات بجروح جراء قصف طيران الاحتلال عدة منازل في مخيم المغازي بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما انتشلت الطواقم الطبية شهيدين وعدة مصابين من منزل بمنطقة أبو العجين جنوب شرق دير البلح بعد استهدافه بالقصف المدفعي. وفي مخيم البريج استُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح جراء استهداف منزل لعائلة الدولي في محيط مدخل المخيم.

وفي حي الزيتون جنوب شرقيّ مدينة غزة، أُصيبَ 7 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة دلول.

واستهدفت مدفعية الاحتلال أحياء تل الهوا والشيخ عجلين بمدينة غزة، تزامُناً مع إطلاق كثيف للرصاص، فيما أطلقت مسيرات حربية من نوع "كواد كابتر" النار في محيط شارع العشرين شرقيّ مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي مدينة رفح جنوبيّ قطاع غزة، أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف تجاه الأحياء السكنية، كما أطلقت قذائفها على المناطق الشرقية من بلدة القرارة شمال شرقيّ خان يونس جنوبيّ قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.