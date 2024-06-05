سياسة
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لبنان.. مسلح يطلق النار على مبنى السفارة الأمريكية والجيش يتدخل
أطلق مسلح النار على مبنى السفارة الأمريكية في بيروت، صباح اليوم الأربعاء، فيما أعلن الجيش اللبناني أنه بادل المسلح إطلاق النار وأصابه قبل أن ينقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
لبنان.. مسلح يطلق النار على مبنى السفارة الأمريكية والجيش يتدخل
مسلح يطلق النار على مبنى السفارة الأمريكية ببيروت والجيش اللبناني يصيبه / صورة: AA Archive
5 يونيو 2024

وأفاد الجيش، في بيان، بـ"تعرض السفارة الأمريكية في لبنان بمنطقة عوكر (شمال بيروت) إلى إطلاق نار من شخص يحمل الجنسية السورية".

وأضاف أن عناصره المنتشرة في المنطقة "ردت على مصادر النيران، ما أسفر عن إصابة مُطلِق النار، وتوقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للعلاج، وتجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادث".

ولفت إلى أن وحدات الجيش المنتشرة في محيط السفارة تُجري عملية تفتيش للبقعة المحيطة، "وتعمل على تنفيذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحفظ أمن المنطقة"، وفق بيان الجيش.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الجيش اللبناني أغلق، بعد الحادث، الطريق المؤدية إلى السفارة.

من جانبها، قالت سفارة واشنطن في بيروت، على منصة "إكس"، إنه "في الساعة 8:34 صباحاً بالتوقيت المحلي جرى الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة قرب مدخل السفارة".

وأضافت: "بفضل رد الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريقنا الأمني، أصبحت منشآتنا (السفارة) وفريقنا آمنين".

وختمت السفارة بقولها: "التحقيقات جارية، ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف (لبنان)".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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