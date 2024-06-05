سياسة
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رايتس ووتش: إسرائيل استخدمت الفسفور الأبيض 5 مرات ضد 17 بلدة لبنانية
أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم ذخائر الفسفور الأبيض 5 مرات ضد ما لا يقل عن 17 بلدة بجنوبي لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما يعرض حياة المدنيين للخطر ويتسبب في تهجيرهم.
رايتس ووتش: إسرائيل استخدمت الفسفور الأبيض 5 مرات ضد 17 بلدة لبنانية
إسرائيل تطلق قنابل فسفورية على قرية لبنانية حدودية يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023 -أرشيف / صورة: AP
5 يونيو 2024

وذكرت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان أنها تحققت من "استخدام القوات الإسرائيلية ذخائر الفسفور الأبيض في 17 بلدة على الأقل بجنوبي لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، خمس منها استُخدمت فيها الذخائر المتفجرة جوّاً بشكل غير قانوني فوق مناطق سكنية مأهولة".

ونقلت عن رئيس بلدية البستان (لم تُسمّه) أن شخصين من البلدة نُقلا إلى مستشفى جراء اختناقهما بسبب استنشاق دخان الفسفور الأبيض عقب هجوم في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و"هما مدنيان كانا في منزليهما، أحدهما عضو بالبلدية والآخر مزارع".

وشدد رمزي قيس، باحث لبناني في المنظمة، على أن "استخدام إسرائيل قذائف الفسفور الأبيض المتفجرة جوّاً في المناطق المأهولة بالسكان يضر بالمدنيين بشكل عشوائي ويدفع كثيرين منهم إلى مغادرة منازلهم". ودعا قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى "التوقف فوراً عن استخدام ذخائر الفسفور الأبيض في المناطق المأهولة، لا سيما عندما تكون البدائل الأقل ضرراً متاحة بسهولة".

وأكدت المنظمة أن "استخدام إسرائيل الفسفور الأبيض على نطاق واسع بجنوبي لبنان يُبرز الحاجة إلى قانون دولي أقوى بشأن الأسلحة الحارقة". ولفتت إلى أن "البروتوكول الثالث لاتفاقية الأسلحة التقليدية هو الصك الوحيد الملزم قانوناً والمخصص تحديداً للأسلحة الحارقة.. ولبنان طرف فيه، لكن إسرائيل ليست طرفاً فيه".

والفسفور الأبيض، وفق بيان المنظمة الحقوقية، مادة كيميائية مستخدمة في قذائف المدفعية والقنابل والصواريخ، وتشتعل عند تعرضها للأكسجين، وتسبب آثارها الحارقة الوفاة أو إصابات قاسية تؤدي إلى معاناة مدى الحياة.

كما يمكن أن يشعل الفسفور الأبيض المتفجر النار في المنازل والمناطق الزراعية وغيرها من الأعيان المدنية، واستخدام هذه المادة المحرمة دوليّاً في المناطق المأهولة بالسكان هو عمل "عشوائي غير قانوني"، حسب المنظمة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، بينها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفاً يوميّاً متقطعاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح، معظمهم في الجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية خلّفت أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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