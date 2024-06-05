سياسة
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الصين.. فيدان يزور مدينتَي أورومتشي وكاشغر التاريخيتين
زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الأربعاء، مدينتَي أورومتشي وكاشغر، اللتين يشكّل الأويغور غالبية سكانهما، في إطار أجندة اليوم الأخير من زيارته للصين.
الصين.. فيدان يزور مدينتَي أورومتشي وكاشغر التاريخيتين
فيدان يزور جامع "يانغهانغ" والسوق الكبيرة في أورومتشي بالصين / صورة: الخارجية التركية / وزارة الخارجية التركية
5 يونيو 2024

وقالت وزارة الخارجية التركية، عبر حسابها في منصة إكس، إن الوزير فيدان زار جامع "يانغهانغ" والسوق الكبيرة الدولية في عاصمة إقليم شينجيانغ ذاتي الحكم بجمهورية الصين الشعبية.

ولفتت الوزارة إلى أن برنامج زيارة فيدان يتضمن مدينتَي أورومتشي وكاشغر، وهما مدينتان عريقتان يشكّل الأويغور غالبية سكانهما وتساهمان في الثراء الثقافي للصين، وذلك ضمن زيارة يجريها للبلاد تلبية لدعوة نظيره الصيني وانغ يي.

وخلال الزيارة التي بدأت أول أمس الاثنين، طرح فيدان أهمية حماية الحقوق والحريات الأساسية للأويغور الأتراك والعيش في رخاء وسلام في الصين، ومن المنتظَر أن يختتم الوزير التركي زيارته ويعود إلى تركيا اليوم الأربعاء.

كان فيدان التقى خلال الزيارة وانغ ونائب الرئيس الصيني هان جينغ، كل على حدة، وبحث معهما العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون، فضلاً عن قضايا أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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