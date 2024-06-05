سياسة
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رفع علم فلسطين أمام برلمان سلوفينيا.. ووزيرة الخارجية تصفه بـ"يوم تاريخي"
رُفع العلم الفلسطيني، اليوم الأربعاء، في حديقة برلمان سلوفينيا، وذلك عقب اعتراف البلاد رسميّاً بدولة فلسطين. وقالت وزيرة الخارجية السلوفينية، تانيا فاجون، في منشور على منصة "إكس" إن بلادها تشهد "يوماً تاريخيّاً".
رفع علم فلسطين أمام برلمان سلوفينيا.. ووزيرة الخارجية تصفه بـ"يوم تاريخي"
رفع علم فلسطين أمام برلمان سلوفينيا عقب الاعتراف بالدولة / صورة: AA
5 يونيو 2024

وأوضحت فاجون أن "سلوفينيا باتت الدولة رقم 148 التي تعترف رسميّاً بدولة فلسطين"، معتبرة أن تلك الخطوة تعبير عن التزام بلادها السلام والعدالة.

وقالت: "نأخذ مكاناً في الجانب الصحيح من التاريخ من خلال الإسهام في حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) من أجل السلام الدائم".

ورُفع العلم الفلسطيني إلى جانب أعلام الدول الأخرى في حديقة البرلمان في العاصمة ليوبليانا.

وكانت حكومة سلوفينيا عقدت جلسة الأسبوع الفائت لمناقشة قرار الاعتراف بدولة فلسطين، وقال رئيس الوزراء، روبرت غولوب، عقب الجلسة، إن بلاده قررت الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضاف حينها أن الحكومة ستُحيل القرار إلى البرلمان مع طلب الدعم من النواب. وأمس الثلاثاء، صوّت 52 من نواب البرلمان، المكون من 90 عضواً، لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، فيما غادر نواب الحزب الديمقراطي الجلسة.

والجمعة، رفعت حكومة سلوفينيا علم فلسطين على المبنى الحكومي بالعاصمة ليوبليانا، إلى جانب علم بلادها وعلم الاتحاد الأوروبي.

وفي 28 مايو/أيار الماضي، أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة، قبل اعتراف سلوفينيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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