وأجرى نتنياهو جولة عند الحدود الشمالية مع لبنان، اليوم الأربعاء، وقال من مستوطنة كريات شمونة، المحاذية للحدود، إن "الأرض احترقت هنا، ونحن مستعدون لعملية مكثفة للغاية في لبنان".

وأضاف: "بالأمس احترقت الأرض هنا، وأنا سعيد لأنكم أخمدتم الحريق، لكن الأرض احترقت في لبنان أيضاً".. وتابع: "نحن مستعدون لعملية قوية جدّاً في الشمال".

وخلال الزيارة، تلقى نتنياهو لمحة عامة عن "الوضع العملياتي، والأحداث الأخيرة في المنطقة، وسير المعركة الدفاعية والإجراءات التي يجري اتخاذها للدفاع عن المجتمعات المحلية وسكان الشمال"، وفق ما أفاد موقع "واينت" العبري.

"ساحة لحرب رئيسية"

في غضون ذلك، أفادت هيئة البث العبرية (رسمية)، اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتظر قراراً من الحكومة لجعل المواجهة مع حزب الله في لبنان "ساحة لحرب رئيسية"، تشمل عملية برية، وتحويل الحرب على قطاع غزة إلى "ساحة معارك ثانوية".

وحسب الهيئة، فإن "المؤسسة الأمنية والقيادة العليا للجيش ترى أنه على المستوى السياسي (الحكومة) أن يتخذ الآن قراراً لتغيير الواقع الذي لا يُطاق في المناطق الحدودية من شمالي البلاد".

وأوضحت أن "هذا يعني تحويل الجبهة الشمالية إلى ساحة المواجهة الرئيسية، فيما يصبح قطاع غزة ساحة معارك ثانوية، في وقت لا يزال 124 مختطفاً (إسرائيليّاً) محتجزين لدى حماس بين أحياء وأموات".

وتُواصل القيادة العسكرية الإسرائيلية، وفق هيئة البث، "الاستعداد لحرب واسعة النطاق تشمل عملية برية لتطهير المنطقة على الجانب الآخر من الحدود"، في إشارة إلى عناصر وأسلحة حزب الله.

واستدركت الهيئة: "هذا النشاط يمكن أن يكلفنا حياة جنود، لكن دون تحرك واسع على الحدود اللبنانية، لن يتمكن عشرات الآلاف من السكان الذين جرى إجلاؤهم (في أكتوبر/تشرين الأول الماضي) من العودة إلى منازلهم" في بلدات شمالي إسرائيل.

ولفتت إلى أن حكومة الحرب ناقشت مساء الثلاثاء "طبيعة الرد وطرق العمل المحتملة بعد النيران الكثيفة التي أطلقها حزب الله على المناطق الإسرائيلية المحاذية للحدود الشمالية".. وشددت على أنه "يسود اعتقاد في إسرائيل بأن فرص التوصل إلى اتفاق مع لبنان ضئيلة".

"لا نريد حرباً واسعة"

في السياق، قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في حديث أدلى به لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يريد خوض حرب ضد حزب الله في لبنان.

ولدى سؤاله عمّا إذا كان الجيش هو الذي يمنع الحرب في لبنان، أجاب: "يجب أن نطرح أسئلة صعبة على الجيش ونتحداه، ليس علينا أن نمنح شيكًا على بياض للقادة الذين يقولون لنا إنهم مستعدون لمواجهة متعدد الجبهات، وفي لحظة الحقيقة يختفون".. وأضاف: "الحقيقة هي أن الجيش الإسرائيلي لا يريد الشروع في حملة (حرب واسعة) في الشمال".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، بينها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي، قصفاً عبر الحدود، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح، معظمهم في الجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لحرب إسرائيلية خلّفت أكثر من 119 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.