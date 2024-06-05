سياسة
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يوم البيئة العالمي.. أمينة أردوغان تشيد بجهود الأفراد في حل مشكلات البيئة
أشادت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بمناسبة أسبوع البيئة ويوم البيئة العالمي، الموافق 5 يونيو/حزيران، بالجهود الفردية في حل المشكلات البيئية عبر مشروعَي "صفر نفايات" و"صفر نفايات الأزرق".
يوم البيئة العالمي.. أمينة أردوغان تشيد بجهود الأفراد في حل مشكلات البيئة
أمينة أردوغان تشيد بنجاح مشروعَي "صفر نفايات" و"صفر نفايات الأزرق" في مجال البيئة / صورة: AA
5 يونيو 2024

وأشارت أردوغان، في رسالة على منصة "إكس"، إلى أن تاريخ الحضارة قدّم ميراثاً بيئيّاً فريداً ومُستداماً، وقالت: "إننا ملزمون حماية هذا الميراث والحفاظ عليه حتى لا نترك جبالاً من القمامة للأجيال القادمة".

وأضافت سيدة تركيا الأولى: "النجاح المتميز الذي حققه مشروعا صفر نفايات وصفر نفايات الأزرق، أظهر للعالم كله أهمية الجهود الفردية في حل المشكلات البيئية".

وتابعت أمينة أردوغان: "زادت ثقتي بمكافحة أزمة المُناخ برؤيتي الجهود التطوعية لمواطنينا، لا سيما شبابنا، الذين تبنَّوا مشروع صفر نفايات"، وقالت: "آمل أن تبشر الصحوة التي بدأت بحركة صفر نفايات وقيادة تركيا بالأيام التي سنخلِّص فيها العالم تماماً من عبء النفايات".

وأطلقت تركيا مشروع صفر نفايات عام 2017 بمبادرة من أمينة أردوغان، بهدف مكافحة تأثير النفايات والمخلّفات في البيئة، وتغيير العادات الاستهلاكية للناس، والتعامل مع تلك النفايات من خلال إعادة تدويرها والاستفادة منها بعد فصلها حسب أصنافها من المنبع، وذلك بهدف تحقيق نسبة إعادة تدوير تصل إلى 60% في 2030.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022، وافقت الأمم المتحدة على قرار مشروع "صفر نفايات"، الذي قدمته تركيا في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المُناخي.

وجاءت موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على القرار الذي قدمته تركيا بشكل رئيسي، وتقدمت به 105 دول بشكل مشترك. وبهذا القرار أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ 30 مارس/آذار يوماً عالميّاً لـ"صفر نفايات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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