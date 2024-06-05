سياسة
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أردوغان: المشكلات البيئية قضية بشرية مشتركة تتطلّب تعاوناً دولياً
أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، أن حكومته تواصل العمل من أجل خلق بيئة أكثر نظافة وتوسيع نطاق المساحات الخضراء في البلاد، وذلك بمناسبة يوم البيئة العالمي الموافق الخامس من يونيو/حزيران من كل عام.
أردوغان: المشكلات البيئية قضية بشرية مشتركة تتطلّب تعاوناً دولياً
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / Others
5 يونيو 2024

وقال أردوغان في رسالة نشرتها رئاسة دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية: "نواصل العمل في مجال إدارة النفايات والتكنولوجيا الصديقة للمناخ واستخدام موارد الطاقة وتحسين نوعية الهواء والماء والتربة".

وأضاف الرئيس التركي: "نواصل أيضاً حملات التشجير والتوسع الحضري المخطَّط في جميع أنحاء البلاد، لجعل بلادنا أكثر اخضراراً ونظافة"، موضحاً أن العالم يواجه كوارث بيئية خطيرة للغاية مثل الاحتباس الحراري والتصحّر وانخفاض التنوع البيولوجي.

وذكر أردوغان أن من الممكن إيجاد عالم أكثر ملاءمة للعيش وأكثر خضرة من خلال حل المشكلات البيئية، مؤكداً أن تلك المشكلات قضية مشتركة للبشرية جمعاء يتطلب حلها تعاوناً دولياً.

ولفت الرئيس التركي إلى أن حكومته وسّعَت في جميع أنحاء البلاد مرافق جمع النفايات الصلبة ذات الأهمية الحاسمة في حماية صحة الإنسان والبيئة.

وأشار أردوغان إلى أن مشروع "صفر نفايات" بات حركة بيئية ونموذجاً لتنمية الاقتصاد، وأن العالم بأسره بدأ يتخذه مثالاً يُحتذى به.

وأطلقت تركيا مشروع صفر نفايات عام 2017 بمبادرة من السيدة الأولى أمينة أردوغان، بهدف مكافحة تأثير النفايات والمخلفات في البيئة، وتغيير العادات الاستهلاكية للناس، والتعامل مع تلك النفايات من خلال إعادة تدويرها والاستفادة منها بعد فصلها حسب أصنافها من المنبع، لتحقيق نسبة إعادة تدوير تصل إلى 60 بالمئة في 2030.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022 وافقت الأمم المتحدة على قرار مشروع "صفر نفايات" الذي قدّمَته تركيا في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي.

وجاءت موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على القرار الذي قدّمَته تركيا بشكل رئيسيّ، وتقدمت به 105 دول بشكل مشترَك، وبهذا القرار أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ 30 مارس/آذار يوماً عالمياً لـ"صفر نفايات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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