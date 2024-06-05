سياسة
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في أول زيارة رسمية.. بايدن يصل إلى فرنسا ويشارك بذكرى "إنزال النورماندي"
وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إلى فرنسا في أول زيارة رسمية له للبلاد، يلتقي خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
في أول زيارة رسمية.. بايدن يصل إلى فرنسا ويشارك بذكرى "إنزال النورماندي"
الرئيس الأمريكي جو بايدن بجوار رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال أثناء وصوله إلى مطار باريس أورلي بفرنسا في 5 يونيو/حزيران 2024. / صورة: Reuters
5 يونيو 2024

واستقبل رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مطار "باريس أورلي" الدولي، في أول زيارة رسمية يجريها بايدن، إلى فرنسا وتستمر 5 أيام، وفق ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

ومن المقرر أن يحضر بايدن، احتفالاً، الخميس، في الساحل الشمالي الغربي لفرنسا لإحياء الذكرى الـ80 لـ"إنزال النورماندي" الذي جرى خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، كما سيعقد اجتماعاً ثنائياً مع ماكرون في باريس، السبت.

ومن المرتقب أن يلتقي بايدن، أيضا نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي من المقرر أن يلقي خطابا أمام البرلمان الفرنسي، الجمعة.

ومنذ الاثنين، وصل نحو 50 محارباً أمريكياً سابقاً شارك بعضهم في عملية الإنزال في 6 يونيو/حزيران 1944، إلى مطار "دوفيل" في النورماندي لحضور الاحتفالات، فيما كتب ماكرون، أمس الثلاثاء، على منصة إكس: "فرنسا ترحّب بالأبطال"، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية.

وتُعد "إنزال النورماندي" أكبر عملية إنزال في التاريخ العسكري، شنتها قوات الحلفاء في 6 يونيو/حزيران 1944، انطلاقاً من بريطانيا، على سواحل منطقة نورماندي شمال غربي فرنسا، لفتح جبهة جديدة ضد ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.

وشارك في العملية أكثر من مليوني جندي و300 ألف مركبة عسكرية أسهمت في تحرير أوروبا الغربية وهزيمة الزعيم النازي أدولف هتلر، بشكل نهائي في العام التالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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