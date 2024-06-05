سياسة
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"لم أكن لأدعوه".. سيناتور أمريكي ينتقد دعوة نتنياهو إلى الكونغرس
أبدى السيناتور الديمقراطي الأمريكي ديك دوربين رفضه دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإلقاء خطاب أمام الكونغرس، وسط تصاعد انقسامات بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.
"لم أكن لأدعوه".. سيناتور أمريكي ينتقد دعوة نتنياهو إلى الكونغرس
السيناتور الأمريكي دوربين ينتقد دعوة نتنياهو إلى الكونغرس / صورة: Getty Images
5 يونيو 2024

ونقلت صحيفة "ذا هيل"، الأربعاء، عن دوربين تأكيده أهمية قبول نتنياهو، بحل الدولتين بشأن القضية الفلسطينية.

وقال السيناتور الأمريكي: "لا أعتقد أن هذا الصراع يمكن أن ينتهي حقاً حتى يتبنى (نتنياهو) حل الدولتين".

وبشأن دعوة نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونغرس، قال دوربين: "لم أكن لأرسل الدعوة لنتنياهو".

وأعلن القادة الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي في 31 مايو/أيار، دعوة نتنياهو إلى إلقاء كلمة أمام الجلسة المشتركة للكونغرس من أجل إظهار تضامنهم مع إسرائيل.

ويعد إلقاء زعماء أجانب كلمات أمام الاجتماعات المشتركة لمجلسي الكونغرس "تشريفاً نادراً" يقتصر عموماً على "أقرب حلفاء الولايات المتحدة أو الشخصيات العالمية الكبرى".

يشار إلى أن رسالة الدعوة بعثها إلى نتنياهو رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل، وزعيم الأقلية في مجلس النواب الديمقراطي حكيم جيفريز.

ويتعرض قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية مدمّرة بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 119 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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