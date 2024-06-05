وخلال وجود فيدان في الصين، زار الوزير التركي أيضاً منطقة شانغ يانغ الأويغورية، إذ التقى السكرتير الإقليمي للحزب الشيوعي الصيني ما شينغروي، ومحافظ المنطقة إركين تونياز.

وأشار فيدان، في تصريحات للقناة التلفزيونية الصينية الرسمية "CCTV"، إلى أن أولويته في زيارته للصين، تتمثل في تعزيز العلاقات بين البلدين في المجال السياسي وغيره، وبخاصة التعاون التجاري، مبيناً أن الصين تعد ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا.

وذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتجه للوصول إلى 50 مليار دولار، لافتاً إلى زيادة الاستثمارات الصينية في تركيا، ومنوهاً إلى وجود إمكانية شراكة جادة فيما يتعلق بالتكنولوجيات الخاصة باستغلال السياحة والطاقة والطاقة النووية والمعادن الثمينة.

وأكد فيدان أن اعتبار بكين قضية الأويغور مسألة ثروة وليست مشكلة، وتغير النظرة في العالم عموماً والعالم الإسلامي خصوصاً فيما يتعلق بالحقوق الثقافية وحياة الأويغور يصبان في صالح الصين وتركيا والجميع، مضيفاً: "لذلك فإن ما نقوله دائمًاً إننا نؤيد سياسة الصين الواحدة التي تنتهجها الصين، وندعم وحدة أراضيها وسيادتها".​​​​​​​

حرب غزة

وفيما يتعلق بقطاع غزة، شدد فيدان على أن الأمر الأكثر إلحاحاً الآن هو "الإنهاء الفوري للإبادة الجماعية المدعومة دولياً والتي ترتكبها إسرائيل هناك"، مؤكداً ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ووقف الصراع وعودة النازحين إلى مناطقهم.

وركز فيدان على أهمية حل الدولتين، قائلاً: "بالتوازي مع هذا، نحن كمجتمع دولي بحاجة إلى تطبيق حل الدولتين دون أي تأخير"، محذراً من خطر مواجهة "حرب أكبر" في المستقبل ما لم يجرِ إنهاء الوضع الحالي في المنطقة.

وأكد أن "حل الدولتين مهم، ونثمّن موقف الصين الدولي بهذا الصدد المؤيد لحل الدولتين، إذ من المهم للغاية أن تدعم حل الدولتين ووقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية، وفي هذا الصدد، أعتقد أن الصين تلعب دوراً جيداً وبناءً".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة؛ خلّفت أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

يذكر أن فيدان بدأ الاثنين أول زيارة رسمية له إلى الصين تلبية لدعوة نظيره وانغ يي، ويختتمها اليوم، والتقى خلالها وانغ ونائب الرئيس الصيني هان جينغ، كلاً على حدة، وبحث معهما العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون، فضلاً عن قضايا أخرى.