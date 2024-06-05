سياسة
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إسرائيل تدرس إغلاق معتقل "سدي تيمان" جراء تقارير تكشف تعذيبه الأسرى
تدرس سلطات الاحتلال الإسرائيلي إيقاف استخدام معسكر "سدي تيمان" الذي يديره الجيش بصحراء النقب، إثر تقارير عن وقوع انتهاكات جسيمة داخله بحق الأسرى الفلسطينيين الذين جرى احتجازهم خلال الحرب على قطاع غزة.
إسرائيل تدرس إغلاق معتقل "سدي تيمان" جراء تقارير تكشف تعذيبه الأسرى
صورة مسربة حصلت عليها CNN لرجل معصوب العينين وذراعاه فوق رأسه في مركز الاعتقال
5 يونيو 2024

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن ممثلي الادعاء، أبلغوا المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، أن الأسرى الفلسطينيين في معسكر "سدي تيمان"، سينقلون بالتدريج إلى منشآت احتجاز دائمة.

وأفاد ممثل الادعاء أنير هيلمان بأن "700 معتقل نُقلوا بالفعل إلى سجن عوفر العسكري بالضفة الغربية".

وأضاف: "من المقرر نقل 500 آخرين في الأسابيع المقبلة مما يُبقي 200 فرد في سدي تيمان".

وجاءت جلسة الاستماع رداً على التماس قدمته جمعيات حقوقية، من بينها جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل (ACRI)، إثر تقرير نشرته شبكة CNN الأمريكية حول الانتهاكات بمعسكر الاعتقال الإسرائيلي.

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، قد أعلن الأسبوع الماضي، فتح تحقيق في مزاعم سوء المعاملة في معسكر "سدي تيمان"، وفي معسكري "أناتوت" و"عوفر" اللذين يُحتجز فيهما أيضاً فلسطينيون من غزة.

وفي مايو/أيار الماضي، نشرت شبكة CNN الأمريكية، تقريراً كشف انتهاكات يمارسها جيش الاحتلال ضد فلسطينيين في معتقل "سدي تيمان".

ونقل التقرير عن إسرائيليين يعملون بالمعتقل، أن جيش الاحتلال يمارس شتى أنواع التعذيب والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين عقاباً على ما فعلته المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووصفت منظمات حقوقية المعتقل الدموي بـ"غوانتانامو جديد"، إذ قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان له: "إنّ قوات الاحتلال حوّلت معسكر "سدي تيمان" الإسرائيلي الذي تحتجز فيه الأسرى من قطاع غزة إلى سجن غوانتانامو جديد".

ومنذ اندلاع الحرب على غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضاعف الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقالاته للفلسطينيين، كما ضاعف تعذيبه ومعاملته الانتقامية للأسرى، بالإضافة إلى معسكرات الاعتقال لأسرى غزة، التي تعمل بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين" الذي يمنح أجهزة الأمن الضوء الأخضر للتعذيب وانتهاك حقوق المعتقلين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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