وقال الكنيست، في بيان: "أيّد مشروع القانون 18 عضواً وعارضه 7، وسيجري رفعه إلى لجنة الدستور لمناقشته، تمهيداً لتقديمه من أجل التصويت عليه".

وتقدم بهذا المشروع زئيف إلكين، عضو الكنيست من حزب "الليكود" بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولا يزال يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات إضافية ليصبح قانوناً نافذاً.

وينص المشروع، وفق البيان، على أن "إسرائيل لن تسمح لكيان سياسي أجنبي بفتح أو تشغيل بعثة دبلوماسية في القدس لخدمة غير مقيمين في إسرائيل".

وأضاف البيان أنه "في إسرائيل، لم تسمح أي حكومة بافتتاح أي تمثيل لكيان أجنبي لم يكن المقصود منه خدمة سكانها، والسبب في عدم منح هذا الإذن هو احتمال ظهور وضع فعلي للقدس كمدينة مشتركة".

ولفت الكنيست إلى أنه "يوجد اليوم في إسرائيل 8 ممثليات (قنصلية) تقدم خدمات للإسرائيليين والفلسطينيين، لكن هذه الممثليات كانت مفتوحة قبل قيام الدولة (1948)"، في إشارة إلى القنصليات العامة بالقدس الشرقية، وهي القنصلية التركية، والبريطانية، والفرنسية، والإسبانية، والسويدية، والإيطالية، والبلجيكية واليونانية.

وأردف أنه "منذ قيام الدولة لم يجرِ إنشاء أي تمثيل أجنبي من هذا النوع في القدس، والدول التي أرادت تقديم الخدمة للفلسطينيين، أقامت بعثات دبلوماسية في مدينة رام الله (بالضفة الغربية) أو الدول العربية، ومنها كندا والبرازيل والأرجنتين والبرتغال والأردن".

وتتزامن مصادقة الكنيست المبدئية على مشروع القانون، مع إحياء إسرائيل الذكرى الـ57 لاحتلال القدس الشرقية، وبعد أيام من اعتراف عدد من الدول الأوروبية رسمياً بدولة فلسطين.

وفي 27 مايو/أيار الماضي، منعت إسرائيل القنصلية الإسبانية في القدس الشرقية من تقديم خدمات للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلّفت أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.