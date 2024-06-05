سياسة
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في يوم البيئة العالمي.. أونروا: حرب غزة تسببت بأضرار كارثية في القطاع
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأربعاء، إن الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت في أضرار بيئية "كارثية" في القطاع.
في يوم البيئة العالمي.. أونروا: حرب غزة تسببت بأضرار كارثية في القطاع
"أونروا" تقول إن الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت في أضرار بيئية "كارثية" / صورة: AA
5 يونيو 2024

وتزامناً مع يوم البيئة العالمي الموافق الخامس من يونيو/حزيران من كل عام، كتبت الوكالة الأممية على منصة إكس: "إن الحرب في غزة قلبت حياة الملايين من الفلسطينيين رأساً على عقب".

وأكدت الوكالة أن الحرب "تسببت في أضرار كارثية للبيئة الطبيعية التي يعتمد عليها الفلسطينيون للحصول على المياه والهواء النقي والغذاء وسبل العيش"، مشيرة إلى أن "استعادة الخدمات البيئية (في غزة) ستستغرق عقوداً من الزمن، ولا يمكن أن تبدأ قبل وقف إطلاق النار" في القطاع.

وفي وقت سابق اليوم، ذكر بيان مشترك للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وسلطة جودة البيئة، أن إجمالي المياه المتوفرة في قطاع غزة تقدر بنحو 10-20% من مجمل المياه المتاحة قبل الحرب، كما أن تلك الكمية "غير ثابتة وتخضع لتوفر الوقود"، موضحاً أن الحرب دمّرت 350 كم من أصل 700 كم من شبكات المياه، أي حوالي 50%، و9 خزانات مياه من أصل 10.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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