وأفاد بيان للخارجية الأردنية، أن الوزير أيمن الصفدي ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، أدانا خلال اتصال هاتفي "سماح الحكومة الإسرائيلية لما تسمى مسيرة الأعلام في القدس المحتلة، وما يرافقها من عدوان على الفلسطينيين وممارسات عنصرية متطرفة وفرض للقيود على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك".

وفي وقت سابق اليوم، وتحت حراسة مشددة من الشرطة، توافد المشاركون في المسيرة الذين ينتمون لليمين المتطرف، من القدس الغربية ومن أنحاء أخرى من البلاد إلى ساحة باب العامود، وهم يلوحون بالأعلام الإسرائيلية.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية نشر 3000 من عناصرها لتأمين الحماية للمسيرة التي يشارك فيها وزراء، بينهم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

واستنكر الوزيران، خلال الاتصال، "استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، التي كان آخرها اقتحام أحد الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست ومتطرفين، اليوم (الأربعاء)، للمسجد تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي".

وشددا على "ضرورة امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها القانونية، ووقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية واللاقانونية التي تقوّض فرص تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين".

"سيادة مزعومة"

وفي السياق ذاته، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، السماح بتنظيم "مسيرة الأعلام" في باب العامود بالقدس الشرقية، معربة عن رفضها سيادة إسرائيل "المزعومة" على المدينة.

واستنكرت المنظمة "بشدة اقتحام قوات الاحتلال ‎الإسرائيلي السافر ‎للمسجد الأقصى المبارك، وسماح الاحتلال الإسرائيلي لمجموعات المستوطنين المتطرفين بتنظيم مسيرة استفزازية عبر أحياء البلدة القديمة لمدينة ‎القدس المحتلة".

بدورها، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان مقتضب، إن "1184 متطرفاً اقتحموا المسجد الأقصى بالفترة الصباحية، ويتوقع المزيد من الاقتحامات بعد صلاة الظهر"، مشيرة إلى أن "من بين المقتحمين وزير تطوير النقب والجليل إسحاق فاسرلوف، والنائب في الكنيست إسحاق كروزر".

وتتزايد التوترات بشأن "مسيرة الأعلام" هذا العام في ظل حرب إسرائيلية متواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما خلّف أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".