سياسة
2 دقيقة قراءة
قبيل الانتخابات المحلية الأوروبية.. مرشح ألماني يميني متطرف يتعرض لحادث طعن
تعرّض مرشح حزب "البديل من أجل ألمانيا" للطّعن في مدينة مانهايم جنوب غربي ألمانيا، قبل أيام من موعد الانتخابات المحلية الأوروبية.
قبيل الانتخابات المحلية الأوروبية.. مرشح ألماني يميني متطرف يتعرض لحادث طعن
مرشح حزب البديل من أجل ألمانيا يتعرض للطعن (المصدر: EPA) / Others
5 يونيو 2024

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، الأربعاء، أن مرشح حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف هاينريش كوخ، تعرّض مساء أمس الثلاثاء، لهجوم بسكين في مدينة مانهايم.

وقال شهود عيان للوكالة، إن كوخ كان عائداً من اجتماع، عندما صادف 3 أشخاص يمزقون ملصقات حزبية للانتخابات المحلية والأوروبية، التي تجري الأحد القادم.

وبينما كان كوخ يحاول منعهم من تمزيق الملصقات، تعرض لهجوم بسكين أدى إلى نقله إلى المستشفى.

وألقت السلطات القبض على أحد المشتبهين بهم، وهو شاب يبلغ من العمر 25 عاماً، بينما لاذ الاثنان الآخران بالفرار.

وبحسب الشرطة، نُقل المشتبه به الموقوف إلى عيادة للأمراض النفسية بعد أن "أظهر دليلاً واضحاً على إصابته بمرض نفسي وقت اعتقاله".

وأعرب مسؤولون بحزب "البديل من أجل ألمانيا" عن شعورهم بـ"الرعب والحزن" بسبب الحادث.

وأدان سياسيون الهجوم، وتصاعد موجة العنف ضد السياسيين في ألمانيا خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي الحادثة، بعد أيام من وفاة شرطي (29 عاماً) متأثراً بجراحه، إثر تعرّضه للطعن المتكرر في أثناء محاولته التدخل. كما أصيب 5 أشخاص كانوا يشاركون في المسيرة التي نظمتها جماعة "باكس أوروبا" ذات التوجه الإسلاموفوبي.

وفي مايو/أيار، تعهدت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، بمحاربة تصاعد أعمال العنف ضد السياسيين بعد أن نُقل ماتياس إيكي، عضو البرلمان الأوروبي، إلى المستشفى إثر تعرضه لهجوم في أثناء حملته الانتخابية.

وأعلنت الشرطة أيضاً، تعرّض ناشط من حزب الخضر، لهجوم قبل فترة وجيزة، في أثناء تعليقه ملصقات حزبية.

كما تعرّضت فرانزيسكا غيفي، عمدة برلين السابقة، لهجوم الشهر الماضي خلال فاعلية بمكتبة في برلين، من رجل اقترب منها من الخلف وضربها بحقيبة تحتوي على جسم صلب غير معروف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us