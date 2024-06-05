وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، الأربعاء، أن مرشح حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف هاينريش كوخ، تعرّض مساء أمس الثلاثاء، لهجوم بسكين في مدينة مانهايم.

وقال شهود عيان للوكالة، إن كوخ كان عائداً من اجتماع، عندما صادف 3 أشخاص يمزقون ملصقات حزبية للانتخابات المحلية والأوروبية، التي تجري الأحد القادم.

وبينما كان كوخ يحاول منعهم من تمزيق الملصقات، تعرض لهجوم بسكين أدى إلى نقله إلى المستشفى.

وألقت السلطات القبض على أحد المشتبهين بهم، وهو شاب يبلغ من العمر 25 عاماً، بينما لاذ الاثنان الآخران بالفرار.

وبحسب الشرطة، نُقل المشتبه به الموقوف إلى عيادة للأمراض النفسية بعد أن "أظهر دليلاً واضحاً على إصابته بمرض نفسي وقت اعتقاله".

وأعرب مسؤولون بحزب "البديل من أجل ألمانيا" عن شعورهم بـ"الرعب والحزن" بسبب الحادث.

وأدان سياسيون الهجوم، وتصاعد موجة العنف ضد السياسيين في ألمانيا خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي الحادثة، بعد أيام من وفاة شرطي (29 عاماً) متأثراً بجراحه، إثر تعرّضه للطعن المتكرر في أثناء محاولته التدخل. كما أصيب 5 أشخاص كانوا يشاركون في المسيرة التي نظمتها جماعة "باكس أوروبا" ذات التوجه الإسلاموفوبي.

وفي مايو/أيار، تعهدت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، بمحاربة تصاعد أعمال العنف ضد السياسيين بعد أن نُقل ماتياس إيكي، عضو البرلمان الأوروبي، إلى المستشفى إثر تعرضه لهجوم في أثناء حملته الانتخابية.

وأعلنت الشرطة أيضاً، تعرّض ناشط من حزب الخضر، لهجوم قبل فترة وجيزة، في أثناء تعليقه ملصقات حزبية.

كما تعرّضت فرانزيسكا غيفي، عمدة برلين السابقة، لهجوم الشهر الماضي خلال فاعلية بمكتبة في برلين، من رجل اقترب منها من الخلف وضربها بحقيبة تحتوي على جسم صلب غير معروف.