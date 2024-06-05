وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بإصابة 11 شخصاً، أحدهم في حالة حرجة جداً، في انفجار مسيّرة بمنطقة حرفيش الدرزية ​​​​​​​بمنطقة الجليل الأعلى.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، قد قالت في وقت سابق إن "10 أشخاص على الأقل أصيبوا، وفق حصيلة أولية، جراء انفجار طائرة مسيّرة مفخخة سقطت في ملعب لكرة القدم في حرفيش".

ولفتت الصحيفة إلى إرسال 3 مروحيات لمكان الحادث من أجل نقل المصابين.

بدورها قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "مصابون في استهداف مباشر لملعب كرة قدم في بلدة حرفيش" الدرزية ​​​​​​​بمنطقة الجليل الأعلى"، مشيرة إلى أن المسيّرة قدمت من لبنان.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية بأن سقوط المسيّرة أسفر عن إصابة 10 أشخاص على الأقل، 5 منهم في "حالة خطرة".

بدورها، أشارت القناة "12" العبرية الخاصة إلى عدم تفعيل صفارات الإنذار قبل سقوط المسيّرة المفخخة وانفجارها في بلدة حرفيش.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه جرى رصد إطلاق قذائف من لبنان سقطت بمنطقة حرفيش، من دون تفعيل صفارات الإنذار.

ولفتت إذاعة الجيش إلى أن العديد من قوات الجيش في طريقها إلى مكان الحادث.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، بينها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي، قصفاً عبر الحدود، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح، معظمهم في الجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لحرب إسرائيلية خلّفت أكثر من 119 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.