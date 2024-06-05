سياسة
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مسؤول إسرائيلي: تأجيل تدمير قدرات حزب الله سيجلب لنا كارثة أكبر وأفظع
دعا مسؤولون إسرائيليون إلى وضع حدٍّ للهجمات التي تشنّها فصائل فلسطينية وحزب الله اللبناني على الحدود الشمالية.
مسؤول إسرائيلي: تأجيل تدمير قدرات حزب الله سيجلب لنا كارثة أكبر وأفظع
جنود إسرائيليون يعدون قذائف مدفعية بالجليل الأعلى قرب الحدود اللبنانية / صورة: AFP
5 يونيو 2024

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار، قوله خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية بالقدس الغربية، اليوم الأربعاء: "حان الوقت لنقول بوضوح إن تأجيل معركة تدمير حماس جلب لنا كارثة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023"، في إشارة لهجوم مباغت شنته فصائل فلسطينية آنذاك على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية محاذية لغزة.

وحذر زوهار من أن: "تأجيل معركة تدمير قدرات حزب الله سيجلب لنا كارثة أكبر وأفظع، ونحن ندفع بالفعل أثماناً باهظة، في حين أن الذروة لم تأت بعد".

وتابع: "تأجيل المعركة ضد إيران وتدمير قدراتها النووية قد يؤدي، لا سمح الله، إلى تدمير إسرائيل"، على حد ادعائه.

وأكد أنه "حان الوقت للتخلي عن المماطلة وشن هجوم استباقي قوي يعطل قدرات حزب الله، ويزيل التهديد النووي الإيراني قبل فوات الأوان".

من جانبه، ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال الاجتماع ذاته، أن إيران "تحاول خنق إسرائيل بإحكام"، قائلاً: "نحن نحاربها بشكل مباشر ونحارب أذرعها".

وأضاف نتنياهو: "لا يمكننا أن نقبل استمرار الوضع في الشمال؛ فهو لن يستمر، وسنعيد سكان الشمال سالمين إلى منازلهم".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، بينها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وجراء إطلاق "حزب الله" صواريخ وطائرات مسيّرة مفخخة من لبنان، في إطار هذه الهجمات المتبادلة، تشهد مستوطنات وبلدات في شمال إسرائيل، منذ الأحد الماضي، العديد من الحرائق التي زاد من اشتعالها الطقس الحار الذي تشهده المنطقة حالياً.

وتقول الفصائل في لبنان إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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