سياسة
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أردوغان ينتقد تجاهل الإعلام الغربي قتل إسرائيل 250 صحفياً في غزة
انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجاهل الإعلام الغربي، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين خلال حربه على قطاع غزة، مشيداً بدور الإعلام التركي في كشف جرائمه بالقطاع الفلسطيني المحاصر.
أردوغان ينتقد تجاهل الإعلام الغربي قتل إسرائيل 250 صحفياً في غزة
أردوغان يشيد بدور الإعلام التركي في نقل جرائم الاحتلال في غزة. / صورة: AA
5 يونيو 2024

جاء ذلك في كلمة، الأربعاء، خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز الأناضول للإعلام بنسخته الثامنة، في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "استشهد أكثر من 250 صحفياً خلال أحداث غزة، ورغم ذلك لا نرى أحداً ممن يحاولون إعطاءنا دروساً في حرية الصحافة منذ سنوات".

وأفاد بأن "الذين يتجاهلون الإبادة الجماعية في غزة لن يتمكنوا من محو الوصمة السوداء التي التصقت بجباههم".

وأشاد أردوغان بشجاعة مراسلي قناة TRT ووكالة الأناضول، في نقل تفاصيل جرائم العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأشار إلى أن "الإعلام التركي كان صوت أهالي غزة خلال الظلم الغاشم الذي تمارسه إسرائيل، إذ عكس البربرية الإسرائيلية بشكل واضح في وسائل الإعلام".

وأكد الرئيس التركي أنه "عندما ندافع عن أشقائنا الفلسطينيين، فإننا في الواقع ندافع عن الإنسانية، وعن السلام والعدالة والحرية".

وتابع: "من واجبنا الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني أن نعرب عن سخطنا على هذه الحالة الهستيرية التي تُختبر فيها إنسانيتنا وإسلامنا".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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