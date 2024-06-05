وقال فيدان في منشور على منصة إكس، اليوم الأربعاء: "بعد سنوات عديدة، أتيحت لي الفرصة لزيارة العديد من المدن التاريخية التي ساهمت في قيام الحضارة التركية-الإسلامية، أتيحت لي الفرصة لرؤية مدن ما وراء النهر ووادي فرغانة ومدن خراسان التاريخية والمدن السلجوقية في مناطق جغرافية أخرى عدة مرات".

وأضاف: "لطالما كانت (مدن) أورومتشي وكاشغار دائماً في قلبي.. وأخيراً، زُرت هاتين المدينتين القديمتين بفضل اتصالاتي في الصين".

وأشار إلى أنه خلال زيارته لهذه المدن "قرأت الفاتحة على روح العلامة الجليل يوسف خاص حاجب، صاحب كتاب "قوتادجو بيليج" الشهير الذي وصفه بأنه "كتاب يمتد ويمسك بالعالمين".

واليوم الأربعاء، زار فيدان مدن الأويغور في إطار أجندة اليوم الأخير من زيارته إلى الصين، بعد أن طرح على المسؤولين الصينيين أهمية حماية الحقوق والحريات الأساسية للأويغور الأتراك والعيش في رخاء وسلام في الصين.

وكان فيدان التقى خلال الزيارة وانغ ونائب الرئيس الصيني هان جينغ، كلاً على حدة، وبحث معهما العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون، فضلاً عن قضايا أخرى.