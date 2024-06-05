وقال المسؤول التركي ضمن منشور له عبر منصة إكس بمناسبة اليوم العالمي للبيئة وأسبوع البيئة التركي "مسؤوليتنا الأساسية أن نترك عالماً صحياً وأكثر ملاءمة للعيش للأجيال القادمة".

وأضاف ألطون: "نواصل الوفاء بمسؤولياتنا تجاه وطننا المشترك، العالم، من خلال مشروع "صفر نفايات"، الذي بدأ تحت رعاية السيدة الأولى أمينة أردوغان وتحول إلى حركة بيئية عالمية".

وتابع ألطون: "دعونا لا ننسَ أن للأجيال القادمة الحق في العيش في بيئة صحية، ومن واجبنا ضمان ذلك".

وأطلقت تركيا مشروع صفر نفايات عام 2017 بمبادرة من أمينة أردوغان، بهدف مكافحة تأثير النفايات والمخلّفات في البيئة، وتغيير العادات الاستهلاكية للناس، والتعامل مع تلك النفايات من خلال إعادة تدويرها والاستفادة منها بعد فصلها حسب أصنافها من المنبع، وذلك بهدف تحقيق نسبة إعادة تدوير تصل إلى 60% في 2030.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022، وافقت الأمم المتحدة على قرار مشروع "صفر نفايات"، الذي قدمته تركيا في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المُناخي.

وجاءت موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على القرار الذي قدمته تركيا بشكل رئيسي، وتقدمت به 105 دول بشكل مشترك. وبهذا القرار أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ 30 مارس/آذار يوماً عالميّاً لـ"صفر نفايات".