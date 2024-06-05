سياسة
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الكونغرس يقر تشريعاً لمعاقبة الجنائية الدولية.. والأمم المتحدة تندد بالقرار
أقر مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، إثر تحركها لإصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
الكونغرس يقر تشريعاً لمعاقبة الجنائية الدولية.. والأمم المتحدة تندد بالقرار
مبنى الكونغرس الأمريكي / صورة: AFP
5 يونيو 2024

وأيد مشروع القانون 247 عضواً، مقابل رفض 155، وانضم 42 ديمقراطياً إلى الجمهوريين في دعم التشريع.

ويجب أن يحظى مشروع القانون بموافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى يصبح قانوناً.

ومن شأن هذا التشريع أن "يفرض عقوبات على المشاركين في محاكمات الجنائية الدولية للأمريكيين أو مواطني حلفاء الولايات المتحدة الذين ليسوا أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل".

كما أنه "سيمنع دخول مسؤولي المحكمة إلى الولايات المتحدة، ويلغي أي تأشيرات دخول لهم".

وتعكس هذه الخطوة، الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل بالرغم من الإدانات الدولية لحربها المدمرة على قطاع غزة.

وفي هذا الصدد قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الأربعاء، إنه لا يستطيع التعليق على مشاريع القوانين التي لا تزال تخضع لإجراءات قانونية.

واستدرك دوجاريك قائلاً: "لكن كما قلنا بوضوح شديد في السابق، نعارض التهديدات والمضايقات ضد جميع الموظفين الدوليين، ومن ضمنهم موظفو المحكمة الجنائية الدولية".

وفي تصريحات سابقة عن الموضوع، قال بايدن إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص على إسرائيل وسياسييها.

وذكر أنه سيكون من الخطأ فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

وتتجاهل إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" بغزة.​​​​​​​

وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم إصدار أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب) فوراً، واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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