وأفادت الخارجية المصرية، في بيان، بأن الوزيرين اتفقا على "أهمية متابعة مسار تطوير العلاقات الثنائية بما يضمن معالجة جميع القضايا العالقة، تمهيداً لإعادة العلاقات إلى طبيعتها".

وفي 1980 قطع البلدان علاقاتهما الدبلوماسية، واستؤنفت بعد 11 عاماً لكن على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح.

وبحث الجانبان، كذلك، الوضع في قطاع غزة، الذي يشهد حرباً إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومحادثات إعادة مسار المفاوضات للتوصل إلى هدنة ثانية بعد أولى انتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي استمرت نحو أسبوع.

وأوضح البيان، أن شكري استعرض "الجهود المبذولة من جانب الوساطة المصرية القطرية بدعم أمريكى للتوصل إلى صفقة تؤدي إلى هدنة"، مشيراً إلى أن ملامح تلك الهدنة "تسمح بتبادل الأسرى والمحتجَزين وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في القطاع، وصولاً إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وخروج القوات الإسرائيلية من قطاع غزة".

ووفق البيان "اتفق الوزيران على الحفاظ على وتيرة التشاور بشأن مسار العلاقات الثنائية، وسبل حلحلة الأزمة الراهنة في قطاع غزة ومواجهة التحديات المرتبطة بها على الصعيدين الإقليمي والدولي".

والجمعة، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تقدم إدارته دعماً مطلقاً لتل أبيب في حربها على غزة، عن تقديم إسرائيل مقترحاً من 3 مراحل يشمل وقفاً لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجَزين وإعادة إعمار القطاع.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة ومتعثرة، بينما تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة، مخلّفة أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل حربها دون تجاوب حاسم مع "مقترح بايدن"، متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح جنوبي غزة، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بالقطاع.