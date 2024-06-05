سياسة
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"لأسباب شخصية وعائلية".. استقالة ممثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية
أعلن القاضي أهارون بارك، مساء الأربعاء، استقالته من منصبه ممثلاً لإسرائيل في محكمة العدل الدولية "لأسباب شخصية وعائلية"، وفق إعلام عبري.
"لأسباب شخصية وعائلية".. استقالة ممثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية
استقالة ممثل إسرائيل أهارون باراك في محكمة العدل الدولية من منصبه / صورة: Reuters
5 يونيو 2024

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن باراك أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه قدّم استقالته من محكمة العدل الدولية في لاهاي. وقال أهارون في رسالته إلى نتنياهو: "أعلن استقالتي لأسباب شخصية وعائلية. أشكركم على ثقتكم بي".

وحسب الصحيفة، سيتعين الآن على إسرائيل "أن تقرر ما إذا كانت ستختار قاضياً آخر بدلاً من أهارون". ونقلت الصحيفة عن مصادر قانونية إسرائيلية لم تسمها أنه "ليس من المؤكد على الإطلاق اختيار قاضٍ آخر للمحكمة في لاهاي ممثلاً لإسرائيل"، مشيرة إلى أن مشاورات ستُجرى بهذا الشأن نهاية الأسبوع، وفق المصادر.

وقالت إنه في حال اختيار إسرائيل قاضياً آخر، فإن المرشحين المحتملين لهذا المنصب هم "الرئيستان السابقتان للمحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل)، دوريت بينيش وإستير حايوت، والنائب السابق لرئيس المحكمة نفسها، إلياكيم روبنشتاين، لكونهم ضالعين في القانون الدولي".

وفي 24 مايو/أيار الماضي، قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي بأغلبية 13 قاضياً مقابل اثنين (أحدهما ممثل إسرائيل باراك) بضرورة انسحاب إسرائيل من رفح ووقف أنشطتها العسكرية هناك، بناءً على طلب قدّمته جنوب إفريقيا.

وباراك هو قانوني إسرائيلي سبق أن عمل مستشاراً قضائياً للحكومة الإسرائيلية (1975–1978)، ورئيساً للمحكمة العليا في إسرائيل (1995–2006). وفي يناير/كانون الثاني الماضي، عينت إسرائيل باراك بمنصب قاضٍ منتدب من جانبها في محكمة العدل الدولية.

ووفقاً لقوانين المحكمة الدولية، فإن أي دولة تُقدِّم شكوى أو يُقدَّم ضدها شكوى يمكنها ضمَ قاضٍ من قبلها، إلى 15 قاضياً دائماً في المحكمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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