وقال بوتين خلال لقاء عقده في مدينة سان بطرسبرغ الروسية مع ممثلي إدارات وكالات الأنباء العالمية، إن "ما يحدث الآن في غزة.. لا يشبه الحرب أبداً، بل هو نوع من الإبادة الشاملة للمدنيين".

وأكّد الرئيس الروسي موقف روسيا من القضية الفلسطينية "الداعم لحل الدولتين، دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية"، مشيراً إلى أن موسكو اعترفت بالدولة الفلسطينية خلال الحقبة السوفيتية، كما أشاد بجهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هذا الصدد، قائلاً إنها "ملموسة" في تخفيف معاناة الفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وفي سياق آخر، قال بوتين إن روسيا "قد تُنفِّذ ضربات" على الدول التي تزود أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى عبر بلدان ثالثة، محذِّراً من أن العقيدة العسكرية الروسية تنُص على استخدام "جميع أنواع" الأسلحة" حال تعرض وجود البلاد للخطر".

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية أبرزها الناتو، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.